Не ищите фуа-гра, устриц, улиток. Что едят во Франции и смогут ли белорусы прожить без импортного хамона?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Некоторые потребители переживают, что больше не смогут насладиться вкусом отдельных зарубежных продуктов. Мол, с полок исчез импортный зарубежный хамон. Но белорусские производители тут же подключились, и теперь на прилавках можно найти хамон с пометкой «Made in Belarus».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, в прошлом году в страну ввезли только 20 тонн продукта типа хамон, а произвели около 480 тонн. Доля реализации мяса отечественного производства в общей структуре продаж за 9 месяцев 2021 года составила 99,7 %.

Алеся Лакина:

Так что без хамона не останемся, впрочем, как и без других деликатесов.