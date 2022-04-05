Не ищите фуа-гра, устриц, улиток. Что едят во Франции и смогут ли белорусы прожить без импортного хамона?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Некоторые потребители переживают, что больше не смогут насладиться вкусом отдельных зарубежных продуктов. Мол, с полок исчез импортный зарубежный хамон. Но белорусские производители тут же подключились, и теперь на прилавках можно найти хамон с пометкой «Made in Belarus».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, в прошлом году в страну ввезли только 20 тонн продукта типа хамон, а произвели около 480 тонн. Доля реализации мяса отечественного производства в общей структуре продаж за 9 месяцев 2021 года составила 99,7 %.
Алеся Лакина:
Так что без хамона не останемся, впрочем, как и без других деликатесов.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Давайте обратимся к повседневной жизни иностранцев. Иностранцы – они же где-то там. Последняя листовка Красного Креста. Красный Крест французский беженцам, которых сейчас у них очень много из Украины, написал такую памятку. Среди прочего есть такой пункт: не ищите в шкафах фуа-гра, устриц, улиток, потому что французы их не едят. Они вас приняли по доброте душевной, отрывают последнее и кормят вас тем, что едят сами. Не думайте, что от вас прячут эту еду.
Поэтому есть такие брендовые ассоциативные связи, что Франция – это улитки какие-нибудь, лягушки или еще что-нибудь. Обычные люди едят обычную еду. Когда они приезжают к нам в гости, у них такой хороший аппетит. Они не спрашивают – хамон, курятина или что-нибудь. Потому что они очень уверенные в себе и правильно ориентируются. Дают хорошее – бери. А наши люди начинают впадать в некое уныние и транс.
Алеся Лакина:
Светлана, вы пробовали белорусский хамон?
Наталья Надольская:
Вам тяжело без зарубежного хамона?
Светлана Прохорчук, модель, гурман:
Нет, абсолютно. У нас очень хорошая мясная продукция, вкусная, между прочим.
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