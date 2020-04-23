Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов

Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация, кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.
Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация, кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.
А была ли кульминация у простых солдат в окопах? В полном неведении и лишь один приказ: держаться во что бы то ни стало!
Развязка началась 20 июля. Немецкое подкрепление залатало бреши истрепанного войска. А вечером 19-го гитлеровцы получили приказ на штурм Могилева. Четыре немецких пехотных дивизии пять дней «грызли» крепость-Могилев со всех сторон.
23 июля противник прорвался на окраины города. Воины и ополченцы отклонили ультиматум захватчиков о капитуляции. На совещании командного состава дивизии и руководства города было решено с боями выходить из окружения.
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