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Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов

23 апреля 2020 10:21
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Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация, кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.  

Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов-1

А была ли кульминация у простых солдат в окопах? В полном неведении и лишь один приказ: держаться во что бы то ни стало!    

Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов-4

Развязка началась 20 июля. Немецкое подкрепление залатало бреши истрепанного войска. А вечером 19-го гитлеровцы  получили приказ на штурм Могилева. Четыре немецких пехотных дивизии пять дней «грызли» крепость-Могилев со всех сторон.

Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов-7

23 июля противник прорвался на окраины города. Воины и ополченцы отклонили ультиматум захватчиков о капитуляции. На совещании командного состава дивизии и руководства города было решено с боями выходить из окружения.

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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