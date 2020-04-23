Отклонили ультиматум: последние бои за Могилёв и прорыв в город фашистов

Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация, кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.

А была ли кульминация у простых солдат в окопах? В полном неведении и лишь один приказ: держаться во что бы то ни стало!