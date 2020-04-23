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Александр Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации

23 апреля 2020 08:29
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Новости Беларуси. Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.   

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 23 апреля на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью.  

Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и «на всякий случай, хуже не будет»‌.  

Президент Беларуси о коронавирусе: Закончится всё это, потом будем анализировать. Но врачи должны спасать людей (читать далее).   

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко

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