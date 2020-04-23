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62 победителя соревнований за 2019 год занесут на Республиканскую доску Почёта

23 апреля 2020 07:50
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Новости Беларуси. На Республиканскую доску Почета занесут 62 победителя соревнований за 2019 год. Номинации самые разные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это своего рода общественное признание труда людей и коллективов предприятий, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.

62 победителя соревнований за 2019 год занесут на Республиканскую доску Почёта-1

Указ Президента определяет и регионы, которые удостоились чести занесения на доску почета. В их числе 12 административно-территориальных единиц. Это Минская область, Минск и Брестская область. Среди районов – Сморгонский, Мозырский, Каменецкий,  Могилевский и Минский. В списке также Новополоцк и столичные  Первомайский и Центральный районы.

# Госнаграды # общество # Фотофакт

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