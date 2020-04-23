«Мой прадедушка воевал в партизанах». Витебские десантники запустили марафон памяти

Новости Беларуси. Марафон памяти с хэштегом «горжусь». В 103-й воздушно-десантной бригаде в Витебске запустили уникальный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это часть общенациональной акции «Беларусь помнит». Гвардейцы собирают историю своих героев, прабабушек и прадедушек. И делятся с сослуживцами самыми интересными фактами из военного прошлого родных партизан, подпольщиков, участников войны, узников концлагерей.

Евгений Алестров, гвардеец 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Мой прадедушка воевал в партизанах и участвовал в рельсовой войне, в подрывах немецких эшелонов. Был случай, когда у его товарища застряла нога в стрелке, которые переводят на железной дороге. И приближался поезд. Прадедушка побежал туда и достал его ногу. Спас товарища.

Евгений Милоданович, гвардеец 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

В Германии они оказались на пункте распределения, детей начали отбирать у родителей. Бабушка не смогла смотреть на то, как ее сестренка плачет и хочет обратно к маме. Из-за этого она не выдержала и побежала к немцу с оружием, укусила его за руку. Немец закричал, возникла паника, дети резко сорвались со своих мет и побежали к родителям. Думали, что немцы начнут стрелять, но, к счастью, этого не произошло. И благодаря ее поступку все дети с родителями были распределены на те рабочие места, куда их и отправили. Сейчас бабушке 85 лет. Больше всего рада тому, что имеет пятеро детей, 12 внуков и 23 правнука.

Место, где встречаются прошлое и будущее, – музей боевой славы бригады. Символична здесь даже форма: современная – на бойцах, периода Великой Отечественной – на экскурсоводах. Из мелочей и складывается история, подчеркивают в части.

Александр Пастернак, старший офицер отделения идеологической работы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. И каждая крупица информации, которая сейчас присутствует, очень важна для нас. Мы ее стараемся подчеркивать. Опять же, поэтому ее аккумулировать будем и здесь оставлять в комнате боевой славы.