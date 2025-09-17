Опрос: около 70% жителей Нидерландов недовольны правительством

Почти 70 % опрошенных граждан Нидерландов не доверяют правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследование показало: респонденты уверены, что власть не справляется с нынешними вызовами, среди которых – миграционная проблема и кризис на рынке жилья. Только 29 % жителей Нидерландов признались, что доверяют чиновникам. Год назад этот показатель составлял 44 %.