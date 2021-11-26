«Надо срочно съесть конфету». Как отучить ребёнка от сладкого, спросили у диетолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Касательно детей, наверное, если ты задаешь вот эту модель правильную с детства, потом человеку не приходится эти предпочтения вкусовые менять? А как их к этому приучить? Только на своем примере?

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:

На своем примере рассказывать. Татьяна Савчик:

Желатинки, не знаю, маршмеллоу, еще что-то – все это плохо. Катерина Давыдова:

Ребенок с рождения не понимает сладкий вкус, кроме грудного молока. То есть это большая ошибка родителей, когда они дают ту конфету. Особенно история такая бывает, что успокойся, не плачь, на тебе вот что-то. Даже яблочко. То есть это потом в перспективе работает в минус, потому что человек начинает заедать стресс. Это такая очень распространенная проблема. Поэтому родители должны быть максимально готовы как к беременности, так и к развитию своего ребенка.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хорошо, с другой стороны, если не давать ребенку те же самые конфеты, он будет видеть что-то у сверстников, попробует, скажет, что это вкусно. «Как это так, моя мама мне запрещала и не покупала такое?» Не может как-то это сказаться на психике? Лично вот мои дети – я не запрещала никогда есть сладкое – хотят сладкое только тогда, когда его нет. У нас может лежать мешок конфет, даже три мешка, они не подойдут, не обратят внимание, им все равно. Но как только конфет нет, вот им в этот момент надо срочно съесть конфету.

Катерина Давыдова:

Вы знаете, не запрещено абсолютно, если ребенок подойдет и попробует. Очень часто у своих знакомых я встречаю такую ситуацию, когда ребенок съел конфету, сказал: «Невкусно». И не тянуло его. Мои дети, условно, любят что-то такое сладенькое, я бы сказала. Может быть, это не классические конфеты. У нас есть огромные вопросы в плане аллергических пищевых непереносимостей, поэтому я максимально стараюсь заменить эти классические сладости на более полезные фрукты, ягоды и так далее. Но потом, когда ребенок поймет все-таки, какую пользу и какой вред… Мы когда идем в гипермаркет покупать продукты, я всегда устраиваю ребенку мини-лекцию: «Вот перед тобой сельдерей».