Военные США атаковали катер, перевозивший наркотики из Венесуэлы

Американские военные атаковали судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американские военные атаковали судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате погибли три человека. При этом власти США отметили, что и впредь будут всячески препятствовать доставке в страну запрещенных веществ. На месте крушения катера найдены пакеты с наркотиками. Этот случай стал вторым аналогичным за две недели, ранее погибли 11 человек.
Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих для усиления границы.