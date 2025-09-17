Военные США атаковали катер, перевозивший наркотики из Венесуэлы

В результате погибли три человека. При этом власти США отметили, что и впредь будут всячески препятствовать доставке в страну запрещенных веществ. На месте крушения катера найдены пакеты с наркотиками. Этот случай стал вторым аналогичным за две недели, ранее погибли 11 человек.

Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих для усиления границы.