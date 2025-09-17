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Военные США атаковали катер, перевозивший наркотики из Венесуэлы

17 сентября 2025 06:55
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Американские военные атаковали судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные США атаковали катер, перевозивший наркотики из Венесуэлы-2

В результате погибли три человека. При этом власти США отметили, что и впредь будут всячески препятствовать доставке в страну запрещенных веществ. На месте крушения катера найдены пакеты с наркотиками. Этот случай стал вторым аналогичным за две недели, ранее погибли 11 человек.

Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих для усиления границы.

# Международная политика # США

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