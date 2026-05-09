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Отец встретил окончание войны с наградами! Сын Владимира Оловникова рассказал, как его родители праздновали Победу

09 мая 2026 12:10
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Память сквозь поколения. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист Беларуси Игорь Оловников. Его отец – легендарный композитор Владимир Оловников 22 июня 1941 года добровольцем ушел на фронт и прошел путь от рядового до капитана. Вернулся с двумя орденами Отечественной войны II степени и создал более 40 песен о героях войны. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Понятно, что раз творчество вашего папы настолько было пронизано этой памятью, болью войны, наверняка праздник Победы для вашей семьи был особенным, возможно, даже самым главным праздником. Как обычно вы его отмечали? 

Отец встретил окончание войны с наградами! Сын Владимира Оловникова рассказал, как его родители праздновали Победу-2

Игорь Оловников, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь:
Всегда была демонстрация и парад Победы. Отец всегда участвовал в этих демонстрациях, я тоже. Ходили на парад, на трибуны. Потом, конечно, садились за стол. Мама вспоминала, как она встречала День Победы. Но интересно, что она была у зубного врача в этот момент, когда пришло это известие. Отец встретил День Победы в столице Австрии, в Вене. Там был их полк. Отец был артиллеристом. Это окончание войны он встретил с боевыми наградами в звании капитана гвардии. Это было особенное звание.

Юрий Царев, ведущий:
Отец рассказывал что-то про войну? 

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Игорь Оловников:
Он был очень скуп на эти воспоминания. Не потому, что он забывал что-то, наоборот, он слишком хорошо это все помнил. Ему не хотелось переживать еще раз эту боль, эти страдания, эти несправедливости. На фронте многое происходило. Это то, что мы не знаем и, может быть, не узнаем никогда. Но то, что война – это страшная вещь, это факт. 

Дорогие друзья, Победа завоевывалась непросто. Этот праздник для нас связан с большими потерями, большими человеческими жертвами, это стоит того, что мы должны помнить об этом и все время иметь это чувство на вооружении. Ведь в этом величие народа заключается, в том, что эта Победа произошла. Я хочу поздравить всех с Днем Победы, конечно же, и пожелать светлого неба над нами, здоровья, больших-больших успехов и личного счастья. 

Подробности в видео.

# День Победы # Великая Отечественная война # Игорь Оловников # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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