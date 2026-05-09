«Партизаны уничтожили немецкие машины, Гитлер приказал наказать» – ребенок войны поделился воспоминаниями

Ольга Бурлакова, ведущая: Николай Аркадьевич, сколько вам было лет, когда вас застала война и где это произошло?

После начала Великой Отечественной войны с территории БССР не успели эвакуироваться около трех миллионов детей. Маленькие белорусы, которые остались на оккупированной территории, стали свидетелями чудовищных преступлений немецко-фашистских захватчиков. Дети своими глазами видели смерть, переживали голод и разруху, трудились наравне со взрослыми.

Николай Дашкевич, ребенок войны:

В июне 1941 года мне было три с половиной годика. Сначала получилось так, что обычно приходили соседи, разговаривали. Раньше же не было радио, ничего. Один сосед пришел: ой, скоро будет война, что там Гитлер наделал уже. Пошутил.

Ольга Бурлакова:

То есть это еще до 1941 года приходил сосед и говорил, что начнется война?

Николай Дашкевич:

Где-то в марте, в апреле. Надо сушить сухари, он пошутил просто, а я-то не понял этой шутки. Каждый раз из-за стола кусочек хлеба и за печку, к июню полведра насушил.

Ольга Бурлакова:

Какие самые тяжелые моменты запомнились?

Николай Дашкевич:

Есть суровые моменты для деревни, а есть для меня лично. Немцы всех мужчин поместили в бобруйский лагерь трудовой. Забрали просто – и все. Но в каждой семье по 5-6 детей было. Что делать дальше? До немцев дошло, что надо что-то брать с этой территории, что-то даже в Германию отсылать. Они разрешили женщинам приезжать в лагерь и забирать своих мужей, это было очень важно. Моя мать поехала, приходит уже с Аркадием. Но некоторые женщины брали не своих мужей, чтобы кого-то спасти. Это событие помогло выжить. Потому что три года без мужской помощи, труд буквально ручной, хозяйство натуральное полностью, было бы не выжить. Немцы какие-то хозяйства организовали, повинность обязательно.

1941 год прошел в организационном ключе, в 1942 году уже начались огромные проблемы. Для деревни была первая проблема в марте, когда согнали всех людей около церкви. Всех буквально. Машины подъехали кругом... Я уже потом это узнал. А детям же никто ничего не объяснял, взрослые поняли, в чем дело. Партизаны уничтожили пять немецких машин в марте 1942 года. Доложили лично Гитлеру. Он приказал наказать по всем правилам. За два дня уничтожили две тысячи человек.