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«Партизаны уничтожили немецкие машины, Гитлер приказал наказать» – ребенок войны поделился воспоминаниями

09 мая 2026 10:28
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После начала Великой Отечественной войны с территории БССР не успели эвакуироваться около трех миллионов детей. Маленькие белорусы, которые остались на оккупированной территории, стали свидетелями чудовищных преступлений немецко-фашистских захватчиков. Дети своими глазами видели смерть, переживали голод и разруху, трудились наравне со взрослыми.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Дашкевич, ребенок войны.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Николай Аркадьевич, сколько вам было лет, когда вас застала война и где это произошло? 

Не только треугольники, но и секретки – рассказываем о письмах военных лет и военной цензуре.

«Партизаны уничтожили немецкие машины, Гитлер приказал наказать» – ребенок войны поделился воспоминаниями-2

Николай Дашкевич, ребенок войны:
В июне 1941 года мне было три с половиной годика. Сначала получилось так, что обычно приходили соседи, разговаривали. Раньше же не было радио, ничего. Один сосед пришел: ой, скоро будет война, что там Гитлер наделал уже. Пошутил. 

Ольга Бурлакова:
То есть это еще до 1941 года приходил сосед и говорил, что начнется война? 

Николай Дашкевич:
Где-то в марте, в апреле. Надо сушить сухари, он пошутил просто, а я-то не понял этой шутки. Каждый раз из-за стола кусочек хлеба и за печку, к июню полведра насушил. 

Ольга Бурлакова:
Какие самые тяжелые моменты запомнились? 

Николай Дашкевич:
Есть суровые моменты для деревни, а есть для меня лично. Немцы всех мужчин поместили в бобруйский лагерь трудовой. Забрали просто – и все. Но в каждой семье по 5-6 детей было. Что делать дальше? До немцев дошло, что надо что-то брать с этой территории, что-то даже в Германию отсылать. Они разрешили женщинам приезжать в лагерь и забирать своих мужей, это было очень важно. Моя мать поехала, приходит уже с Аркадием. Но некоторые женщины брали не своих мужей, чтобы кого-то спасти. Это событие помогло выжить. Потому что три года без мужской помощи, труд буквально ручной, хозяйство натуральное полностью, было бы не выжить. Немцы какие-то хозяйства организовали, повинность обязательно. 

1941 год прошел в организационном ключе, в 1942 году уже начались огромные проблемы. Для деревни была первая проблема в марте, когда согнали всех людей около церкви. Всех буквально. Машины подъехали кругом... Я уже потом это узнал. А детям же никто ничего не объяснял, взрослые поняли, в чем дело. Партизаны уничтожили пять немецких машин в марте 1942 года. Доложили лично Гитлеру. Он приказал наказать по всем правилам. За два дня уничтожили две тысячи человек. 

Подробности в видео.

# День Победы # Великая Отечественная война # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # История

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