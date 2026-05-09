От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы

Гродно с размахом встречает День Победы. В списке – десятки мероприятий и в центральной части города, и в микрорайонах. От музыкального троллейбуса с песнями Победы до лесного лагеря и кино на привале. Изюминкой праздника стали показательные выступления современного поколения защитников Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске.

Галина Буро, корреспондент:

С Днем Победы! Сегодня такие поздравления звучат по всему центру Гродно. Множество праздничных локаций разместилось в парке Жилибера. И, пожалуй, самое зрелищное из них – это показательное выступление 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под названием «Поле боевой славы».

Динамично и со спецэффектами – именно так бойцы отработали тактический эпизод с элементами современного боя. По легенде, две противоборствующие стороны пытаются занять важный участок местности. В ход идут беспилотники, бронетехника и мотоподразделения. Они эффективно себя зарекомендовали в современных вооруженных конфликтах. Таким образом военнослужащие показали, что и сегодня, спустя 81 год после Великой Победы, дело по защите Родины в надежных руках. Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели.

Несмотря на то, что Победа была давно, мы готовы сохранять традиции этого праздника, готовы защищать то, что осталось нам от наших дедов и прадедов.