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От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы

09 мая 2026 11:30
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Гродно с размахом встречает День Победы. В списке – десятки мероприятий и в центральной части города, и в микрорайонах. От музыкального троллейбуса с песнями Победы до лесного лагеря и кино на привале. Изюминкой праздника стали показательные выступления современного поколения защитников Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске.

От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы-2

Галина Буро, корреспондент:
С Днем Победы! Сегодня такие поздравления звучат по всему центру Гродно. Множество праздничных локаций разместилось в парке Жилибера. И, пожалуй, самое зрелищное из них – это показательное выступление 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под названием «Поле боевой славы». 

От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы-4

Динамично и со спецэффектами – именно так бойцы отработали тактический эпизод с элементами современного боя. По легенде, две противоборствующие стороны пытаются занять важный участок местности. В ход идут беспилотники, бронетехника и мотоподразделения.

Они эффективно себя зарекомендовали в современных вооруженных конфликтах. Таким образом военнослужащие показали, что и сегодня, спустя 81 год после Великой Победы, дело по защите Родины в надежных руках.

Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели.

От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы-6

Несмотря на то, что Победа была давно, мы готовы сохранять традиции этого праздника, готовы защищать то, что осталось нам от наших дедов и прадедов.

От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы-8

Это очень важный праздник, я считаю. Мы должны все помнить об этом празднике и ценить. Мы должны гордиться нашей Победой. 

Праздничные мероприятия в Гродно продолжаются. На центральных улицах можно проследить хронику Победы, увидеть легендарный танк Т-34, посмотреть военные фильмы под открытым небом, а вечером вместе с хором женщин-военнослужащих спеть «День Победы» вместе.

Празднование Дня Победы: какие мероприятия проходят в Минске – читайте здесь.

# День Победы

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