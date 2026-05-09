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Певица Злата Ярошевич исполнила композицию «Вальс Победы»

09 мая 2026 11:28
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Белорусская певица Злата Ярошевич исполнила композицию «Вальс Победы» .

# Музыка # Белорусская музыка # День Победы # Великая Отечественная война

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