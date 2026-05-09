Белорусская певица Злата Ярошевич исполнила композицию «Вальс Победы» .
В одном строю сегодня – и молодежь, и заслуженные работники предприятий, и именитые спортсмены. Все они объединились, чтобы вместе встретить этот великий день в самом сердце областного центра.
Двери открыты до 19:00. Так что еще есть возможность погрузиться в историю, которую должен знать каждый.
Пережить рядом с теми, кто освободил планету от фашизма, с теми, кто принес мир на белорусскую землю! И это наша праздничная «машина времени».
В Беларуси свято чтят память героев, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах и в подполье.
Порядка тысячи минчан и гостей столицы объединил марафон. Участники преодолели трассу протяженностью 2000 метров с препятствиями из шин, барьеров и боевой техники. Подключились и юные спортсмены.
Нейросеть помогает оживлять, казалось бы, утерянные материалы.
В один строй встали победители на портретах и их наследники. Марш растянулся более чем на километр. Так и должно быть – страна помнит своих героев. Помнит каждого.
У меня хорошие впечатления – это наше достояние, отметил Президент.
Ровно в полдень улицы городов заполнила тишина, в которой бились миллионы сердец – в такт великому подвигу советского народа.
После начала Великой Отечественной войны с территории БССР не успели эвакуироваться около трех миллионов детей. Маленькие белорусы, которые остались на оккупированной территории, стали свидетелями чудовищных преступлений немецко-фашистских захватчиков.
Синоптики информировали о погоде в Беларуси на 9 Мая
МВД Беларуси: порядка 600 сообщений о звонках мошенников поступило за сутки
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