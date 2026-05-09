«Подняты останки более 50 тысяч человек». Эксперт рассказал, как в Беларуси ищут захоронения времен войны

Вот уже 30 лет разгадать тайны истории Великой Отечественной войны и докопаться в прямом смысле до истины пытаются военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь. О своей важной и нужной работе нам рассказал гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
30 лет ведется поиск неучтенных воинских захоронений и тех героев, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы в этот прекрасный день встретились под мирным небом. Расскажите, сколько уже всего сделано за это время и чем вы гордитесь?
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Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Я бы хотел отметить, что не последние 30 лет ведется работа. Работа велась сразу после окончания Великой Отечественной войны и до распада великой и могучей страны Советский Союз. Ее проводили пионерские организации, комсомольские организации, военные комиссариаты, энтузиасты, краеведы, историки. Системный и специализированный характер она приняла при обретении Республикой Беларусь независимости. В 1992 году было создано управление по увековечению в Министерстве обороны, в 1995 году в рамках совершенствования работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества был сформирован 52-й отдельный специализированный поисковый батальон.
За 30-летнюю историю существования батальона было отработано более 3000 поисковых объектов. Подняты останки более 50 тысяч человек. Это и военнослужащие, и мирное население. Около 4 тысяч фамилий погибших удалось за этот промежуток времени установить.
Подробности в видео.