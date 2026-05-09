«Подняты останки более 50 тысяч человек». Эксперт рассказал, как в Беларуси ищут захоронения времен войны

Вот уже 30 лет разгадать тайны истории Великой Отечественной войны и докопаться в прямом смысле до истины пытаются военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь. О своей важной и нужной работе нам рассказал гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

30 лет ведется поиск неучтенных воинских захоронений и тех героев, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы в этот прекрасный день встретились под мирным небом. Расскажите, сколько уже всего сделано за это время и чем вы гордитесь?