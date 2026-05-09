Новости по тегу #Игорь Оловников

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист Беларуси Игорь Оловников. Его отец – легендарный композитор Владимир Оловников 22 июня 1941 года добровольцем ушел на фронт и прошел путь от рядового до капитана.
«Знаете, я испытываю еще чувство ответственности. Потому что это очень высокая награда государственная».
Когда он садится за музыкальны инструмент, мир вокруг замирает. Герой нашей сегодняшней программы – Игорь Оловников.
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