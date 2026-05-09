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Новости по тегу #Игорь Оловников

Отец встретил окончание войны с наградами! Сын Владимира Оловникова рассказал, как его родители праздновали Победу
09 мая 2026 12:10

Отец встретил окончание войны с наградами! Сын Владимира Оловникова рассказал, как его родители праздновали Победу

«Это чувство большой радости». Игорь Оловников поделился эмоциями после получения ордена Франциска Скорины
19 сентября 2025 12:32

«Это чувство большой радости». Игорь Оловников поделился эмоциями после получения ордена Франциска Скорины

Игорь Оловников 65 лет в музыке! Рассказываем о творческом пути народного артиста Беларуси
30 июля 2025 16:07

Игорь Оловников 65 лет в музыке! Рассказываем о творческом пути народного артиста Беларуси

Знаменитый отец никогда не давал поблажек. Сын Владимира Оловникова рассказал, каким семьянином был композитор
24 ноября 2020 12:49

Знаменитый отец никогда не давал поблажек. Сын Владимира Оловникова рассказал, каким семьянином был композитор

«Его методы иногда были жестокими». Каким преподавателем и ректором университета был Владимир Оловников?
24 ноября 2020 12:33

«Его методы иногда были жестокими». Каким преподавателем и ректором университета был Владимир Оловников?

Почему вся страна пела песни Владимира Оловникова и как одна из них чуть не стала гимном?
24 ноября 2020 09:00

Почему вся страна пела песни Владимира Оловникова и как одна из них чуть не стала гимном?

22 июня 1941 он сдавал выпускной экзамен в консерватории. Почему Оловников рвался на фронт и как вернулся к музыке?
21 ноября 2020 07:03

22 июня 1941 он сдавал выпускной экзамен в консерватории. Почему Оловников рвался на фронт и как вернулся к музыке?

«Его бабушка на свой страх и риск поехала к императрице». Как Владимир Оловников стал композитором?
20 ноября 2020 17:35

«Его бабушка на свой страх и риск поехала к императрице». Как Владимир Оловников стал композитором?

Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с 65-летием
05 ноября 2019 08:35

Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с 65-летием

75 дней до Великой Победы: 24 февраля 1945 года завершилась Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта
24 февраля 2015 17:05

75 дней до Великой Победы: 24 февраля 1945 года завершилась Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта

В Белгосфилармонии отремонтировали один из самых больших органов в Европе
09 сентября 2013 14:32

В Белгосфилармонии отремонтировали один из самых больших органов в Европе