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Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей

18 июля 2022 10:54
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Новости Беларуси. Ежегодно в Беларуси усыновляют около 300 детей, при этом всего по стране встречи с новыми родителями ждут более 7 тысяч сирот, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ. Среднестатистический портрет усыновителей – это семейные пары в возрасте 35-45 лет, а также женщины, не состоящие в браке.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Причем если раньше на усыновление шли преимущественно супруги, не имеющие собственных детей, то теперь есть и обратная тенденция. Кроме того, в последнее время увеличилось и количество родителей, которые решились на повторное усыновление.

К сожалению, есть и случаи отмены усыновления. Процент таких решений небольшой, а причины могут быть самые разные. Например, развод или смерть одного из родителей, злоупотребление алкоголем или жестокое обращение с детьми. Последнее, к слову, может обернуться и уголовным делом.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-4

Сергей Шуманский:
Единого мнения о том, сколько времени занимает адаптация приемного ребенка в новой семье, не существует. Психологи предупреждают, что этот период может длиться от года до 3 лет и очень редко проходит без проблем.

В любом случае взрослые должны быть готовы к переменам. Ведь предыдущий родительский опыт, если он был, не всегда может стать ориентиром в отношениях с приемным ребенком. Иногда усыновителям так и не удается стать настоящими родителями.

Но бывает и так, что отношения в новой семье вроде и складываются, а детей все равно изымают по решению суда. По крайней мере, именно так описывает свою ситуацию героиня нашего следующего сюжета.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-7

Я работаю в ЖЭУ № 3, и детский дом находится прямо за моим зданием. Я выхожу каждый вечер с работы, у меня голова просто автоматом поворачивается. Потому что как чувство, а вдруг я его увижу, я не могу подержаться, но хоть глазиком посмотреть на своих детей.

Вот уже больше трех месяцев дни и ночи Анастасии Кирей полны тревог. С тех пор как двух приемных сыновей забрали, жизнь семьи перевернулась. О времени, когда счастливо жили вместе мама, папа и два сына, напоминают лишь фотографии и детские рисунки.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-10

Анастасия Кирей, приемная мать:
Савушка делал мне на 8 Марта, Родион тоже делал такие тюльпанчики, постоянно бежал из группы: мамочка, мамочка, смотри, что я тебе подарю.

Усыновить малышей Анастасия с теперь уже бывшим супругом решили еще в 2008 году. После двух лет борьбы за право стать матерью женщина услышала как приговор – бесплодие. Но от мечты ощутить себя родителем отказаться не смогла.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-13

Как бы то ни было, супруг Анастасии ее поддержал. Как и положено, они вместе прошли школу приемных родителей и психологические курсы, стали на очередь в Национальном центре усыновлений. К слову, за восемь с половиной лет существования портала уже больше 4 000 детей обрели семью.

Анастасия Кирей:
Прошло, наверное, около полутора месяцев, и раздался звонок: поступила информация, что во Фрунзенском районе, в детском доме семейного типа есть два мальчика.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-16

В голубоглазых улыбчивых братьев четырехлетнего Савелия и трехлетнего Родиона приемные родители влюбились с первого взгляда. В августе 2020-го состоялась их первая встреча. Как говорит Анастасия Кирей, дети вели себя замкнуто. Впрочем, это и неудивительно: биологическая мать бросила ребят, когда младшему было чуть больше двух лет. А всего в семье пять детей, и все разбросаны по детским домам.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-19

Анастасия Кирей:
Родион, которому на тот момент было три годика, – у нас с ним сразу образовалась тесная связь. Она есть и сейчас. Я чувствую ребенка. У меня перед носом стоит запах моих детей. Я не говорю, что это не мои дети. Они были моими детьми с первого дня. Я чувствую, когда ему плохо, когда у него что-то не то. Я за километр его ощущаю.

26 сентября 2020 года мальчиков забрали в семью. По словам Анастасии, дети быстро адаптировались. А сама она от осознания своего нового статуса мамы буквально летала на крыльях.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-22

Анастасия Кирей:
Мы побежали сразу в магазин. Купили двухъярусную большую кровать. Полночи ее собирали, готовились к этому всему. Я была на телефоне с родителем-воспитателем накануне. 26 сентября надо было уже забирать детей. Я звонила, спрашивала, дети также интересовались. Родион все: ой, когда приедет мама? У них уже было много игрушек. Мы покупали одежду, оборудовали полностью, чтобы дети чувствовали хоть немножко эту домашнюю обстановку, что уже не будет того, через что им пришлось пройти.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-25

На фото в социальных сетях все, как в обычной счастливой семье – дети на прогулке. Вот они посещают развлекательный центр, а на этих снимках устраивают тест-драйв своей личной новой иномарки. Анастасия с супругом старались окружить мальчишек вниманием. Семья встала на учет в органы опеки. Дети ходили в местный детский сад. И вопросов у социальных служб не было, пока приемный папа не решил заняться воспитанием старшего ребенка. В качестве метода выбрал ремень.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-28

Анастасия Кирей:
Это ужасно было. Если честно, перед глазами стоит, я до сих пор не могу прийти в себя. У меня ребенок как уж крутился по дивану. Единственное, что я успела увидеть, – это он лежал на животике, он просто кричал. В течение 30 секунд он наносил удары ремнем пятилетнему ребенку. Я боюсь представить, что на тот момент ребенок ощущал. Я залетела в комнату, увидела эти линии от ремня и чуть выше поясницы вот такого объема гематома.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-31

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ребенка избили так, что органы соцзащиты побоялись оставлять детей в приемной семье. На полгода два брата снова попали в приют, только уже в Радошковичах. А за это время Анастасия развелась с супругом и переехала в столицу, чтобы забыть все как страшный сон. Здесь она устроилась на работу, сняла квартиру, познакомилась с Павлом, своим нынешним супругом, и получила шанс снова воспитывать двоих «своих» детей. Казалось бы, они росли в атмосфере тепла и заботы, всегда вместе проводили семейные праздники, дружно ходили в сад, не ссорились и не ругались. И тут как гром среди ясного неба: в детском саду заподозрили жестокое обращение. Сад проинформировал опеку, опека – милицию.

Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей-34

Анастасия Кирей:
И пока я с Родионом каталась на все эти осмотры, Савелия просто пришли и забрали органы опеки, поместили в детский дом. По факту я старшего ребенка даже не увидела. Я не смогла ни попрощаться, ничего объяснить. Но когда я забирала Родиона, Савушка на меня смотрел, говорит: мамочка, нас что, в детский дом заберут? Я говорю: Сава, не заберут, я приду и заберу тебя, я вас никому не отдам.

Где сейчас находятся Савелий и Родион, Анастасия не знает. Последний раз она видела детей 16 июня в приюте на Герасименко, 40.

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# Дети и родители # общество # Сергей Шуманский # Анастасия Кирей # Фотофакт

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