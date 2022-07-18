Отец воспитывал ремнём. Рассказываем историю приёмной мамы, мечтающей вернуть своих детей

Новости Беларуси. Ежегодно в Беларуси усыновляют около 300 детей, при этом всего по стране встречи с новыми родителями ждут более 7 тысяч сирот, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ. Среднестатистический портрет усыновителей – это семейные пары в возрасте 35-45 лет, а также женщины, не состоящие в браке.

Сергей Шуманский, ведущий:

Причем если раньше на усыновление шли преимущественно супруги, не имеющие собственных детей, то теперь есть и обратная тенденция. Кроме того, в последнее время увеличилось и количество родителей, которые решились на повторное усыновление. К сожалению, есть и случаи отмены усыновления. Процент таких решений небольшой, а причины могут быть самые разные. Например, развод или смерть одного из родителей, злоупотребление алкоголем или жестокое обращение с детьми. Последнее, к слову, может обернуться и уголовным делом.

Сергей Шуманский:

Единого мнения о том, сколько времени занимает адаптация приемного ребенка в новой семье, не существует. Психологи предупреждают, что этот период может длиться от года до 3 лет и очень редко проходит без проблем. В любом случае взрослые должны быть готовы к переменам. Ведь предыдущий родительский опыт, если он был, не всегда может стать ориентиром в отношениях с приемным ребенком. Иногда усыновителям так и не удается стать настоящими родителями. Но бывает и так, что отношения в новой семье вроде и складываются, а детей все равно изымают по решению суда. По крайней мере, именно так описывает свою ситуацию героиня нашего следующего сюжета.

Я работаю в ЖЭУ № 3, и детский дом находится прямо за моим зданием. Я выхожу каждый вечер с работы, у меня голова просто автоматом поворачивается. Потому что как чувство, а вдруг я его увижу, я не могу подержаться, но хоть глазиком посмотреть на своих детей. Вот уже больше трех месяцев дни и ночи Анастасии Кирей полны тревог. С тех пор как двух приемных сыновей забрали, жизнь семьи перевернулась. О времени, когда счастливо жили вместе мама, папа и два сына, напоминают лишь фотографии и детские рисунки.

Анастасия Кирей, приемная мать:

Савушка делал мне на 8 Марта, Родион тоже делал такие тюльпанчики, постоянно бежал из группы: мамочка, мамочка, смотри, что я тебе подарю. Усыновить малышей Анастасия с теперь уже бывшим супругом решили еще в 2008 году. После двух лет борьбы за право стать матерью женщина услышала как приговор – бесплодие. Но от мечты ощутить себя родителем отказаться не смогла.

Как бы то ни было, супруг Анастасии ее поддержал. Как и положено, они вместе прошли школу приемных родителей и психологические курсы, стали на очередь в Национальном центре усыновлений. К слову, за восемь с половиной лет существования портала уже больше 4 000 детей обрели семью. Анастасия Кирей:

Прошло, наверное, около полутора месяцев, и раздался звонок: поступила информация, что во Фрунзенском районе, в детском доме семейного типа есть два мальчика.

В голубоглазых улыбчивых братьев четырехлетнего Савелия и трехлетнего Родиона приемные родители влюбились с первого взгляда. В августе 2020-го состоялась их первая встреча. Как говорит Анастасия Кирей, дети вели себя замкнуто. Впрочем, это и неудивительно: биологическая мать бросила ребят, когда младшему было чуть больше двух лет. А всего в семье пять детей, и все разбросаны по детским домам.

Анастасия Кирей:

Родион, которому на тот момент было три годика, – у нас с ним сразу образовалась тесная связь. Она есть и сейчас. Я чувствую ребенка. У меня перед носом стоит запах моих детей. Я не говорю, что это не мои дети. Они были моими детьми с первого дня. Я чувствую, когда ему плохо, когда у него что-то не то. Я за километр его ощущаю. 26 сентября 2020 года мальчиков забрали в семью. По словам Анастасии, дети быстро адаптировались. А сама она от осознания своего нового статуса мамы буквально летала на крыльях.

Анастасия Кирей:

Мы побежали сразу в магазин. Купили двухъярусную большую кровать. Полночи ее собирали, готовились к этому всему. Я была на телефоне с родителем-воспитателем накануне. 26 сентября надо было уже забирать детей. Я звонила, спрашивала, дети также интересовались. Родион все: ой, когда приедет мама? У них уже было много игрушек. Мы покупали одежду, оборудовали полностью, чтобы дети чувствовали хоть немножко эту домашнюю обстановку, что уже не будет того, через что им пришлось пройти.

На фото в социальных сетях все, как в обычной счастливой семье – дети на прогулке. Вот они посещают развлекательный центр, а на этих снимках устраивают тест-драйв своей личной новой иномарки. Анастасия с супругом старались окружить мальчишек вниманием. Семья встала на учет в органы опеки. Дети ходили в местный детский сад. И вопросов у социальных служб не было, пока приемный папа не решил заняться воспитанием старшего ребенка. В качестве метода выбрал ремень.

Анастасия Кирей:

Это ужасно было. Если честно, перед глазами стоит, я до сих пор не могу прийти в себя. У меня ребенок как уж крутился по дивану. Единственное, что я успела увидеть, – это он лежал на животике, он просто кричал. В течение 30 секунд он наносил удары ремнем пятилетнему ребенку. Я боюсь представить, что на тот момент ребенок ощущал. Я залетела в комнату, увидела эти линии от ремня и чуть выше поясницы вот такого объема гематома.