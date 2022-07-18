Ребёнок провёл день в реанимации. Что выяснили органы опеки после изъятия двух мальчиков из приёмной семьи?

Новости Беларуси. Ежегодно в Беларуси усыновляют около 300 детей, при этом всего по стране встречи с новыми родителями ждут более 7 тысяч сирот, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ. Среднестатистический портрет усыновителей – это семейные пары в возрасте 35-45 лет, а также женщины, не состоящие в браке.

Чтобы выяснить местонахождение двух мальчиков, съемочная группа программы «Решение есть!» отправляется по тем же координатам. Но, ожидаемо, дальше поста охраны пройти не удалось.

– А вы не знаете, где руководство какое-нибудь, не видели нигде?

– А кто нужен?

– Кто-нибудь: директор или зам.

– Давайте я вас наверх свожу?

– Подождите, не надо.

Зато у корреспондентов получилось связаться с директором центра по телефону, но получить внятных ответов не получилось. Женщина, как и ее коллеги, сослалась на тайну усыновления. Впрочем, за пределами стен учреждения одна из воспитателей все-таки разоткровенничалась.

– Я видела кое-какие документы. Конечно, ей нельзя.

– Думаете, на самом деле она их обижала?

– Я медицинские видела документы. По словам мамы, в семье детей никто не обижал. Их забрали безо всяких оснований, однако соцслужбы считают, что спасли их от неминуемой гибели.

Татьяна Мазовка, главный специалист отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства управления по образованию администрации Заводского района Минска:

Первоначально семья проживала в другом регионе, и уже там имели место сигналы, которые говорили о нарушении прав и законных интересов детей. В частности, о жестоком обращении с детьми со стороны усыновителей. И уже с этим семья приехала проживать в Минск. Естественно, также находилась на контроле. Посещалась, было пристальное внимание к детям, и начали сигналы поступать из детского сада, потому что дети дошкольного возраста, о том, что имеет место жестокое обращение со стороны взрослых. Один из случаев, когда ребенок был, на наш взгляд, сильно подвержен жестокому обращению, я не хочу сказать избит, но у него были повреждения, которые привели к тому, что ребенок был помещен в больницу, даже провел день в реанимации, мы были вынуждены отобрать детей из семьи. Принято было решение администрацией нашего района. И по закону мы были обязаны обратиться с иском в суд об отмене усыновления.

Изъять, нельзя оставить. Суд уже поставил запятую в этой фразе. Но Анастасия Кирей с таким исходом дела не согласна. Женщина не намерена опускать руки и уже готовит апелляцию в вышестоящий судебный орган. При этом представители соцслужб твердо стоят на своем: детям сейчас намного лучше в госучреждении.