При каких условиях приёмных детей могут забрать у родителей? Ответил адвокат

Новости Беларуси. Ежегодно в Беларуси усыновляют около 300 детей, при этом всего по стране встречи с новыми родителями ждут более 7 тысяч сирот, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ. Среднестатистический портрет усыновителей – это семейные пары в возрасте 35-45 лет, а также женщины, не состоящие в браке.

Юристы напоминают: за жестокое обращение с детьми предусмотрена уголовная ответственность. А вообще, причин для отмены усыновления значительно больше.

Максим Терешков, адвокат:

Усыновление может быть отменено по решению суда, если усыновители признаны судом недееспособными либо ограниченно дееспособными, если они имеют хронические заболевания (наркомания, токсикомания, алкоголизм), если они злоупотребляют своими родительскими обязанностями и жестоко обращаются с детьми. Если они ведут аморальный образ жизни, и это негативно влияет на ребенка. А также в иных случаях, предусмотренных статьей 125 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

В истории Савелия и Родина остается еще много вопросов. Например, как получилось так, что мальчиков из многодетной семьи разрешили усыновить отдельно от других братьев и сестер? Ведь законодательством нашей страны это не допускается, а каким-то исключительным этот случай не назовешь. До конца не ясно и происхождение ссадин, ушибов и гематом у мальчиков. То ли это такие родительские методы воспитания, то ли и правда вокруг Анастасии вселенский заговор. Одно точно – плохих детей нет, есть плохие родители. Жизнь постоянно подтверждает эту педагогическую мудрость.