Часто у родителей разбиваются все ожидания. Как подготовиться к усыновлению ребёнка?

Новости Беларуси. Ежегодно в Беларуси усыновляют около 300 детей, при этом всего по стране встречи с новыми родителями ждут более 7 тысяч сирот, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ. Среднестатистический портрет усыновителей – это семейные пары в возрасте 35-45 лет, а также женщины, не состоящие в браке.

Наталья Генцелева, педагог-психолог Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси:

Каждый из супругов должен задать себе этот вопрос: почему я иду на усыновление? Муж может пойти скорее на поводу желания супруги. А сам готов ли он усыновить ребенка, с которым он не будет иметь биологически сходных моментов?

Ольга Глинская, директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси:

Усыновление – это очень важный и ответственный шаг в жизни каждой семьи. И если вы все-таки решились на этот шаг, то в первую очередь нужно обратиться в органы опеки с минимальным пакетом документов. Это будет копия документа, удостоверяющего личность, медсправка, справка с места работы о занимаемой должности, доходах за год и копию свидетельство о браке, если ребенка планируют усыновлять супруги. Все остальные документы запрашивает орган опеки и попечительства, и он же выдает направление на прохождение психологической диагностики и подготовки, результаты которой в дальнейшем вносятся в акт обследования.

При этом, если об усыновлении ходатайствует кто-то из близких родственников, то прохождение психологической диагностики не требуется. К слову, в республиканском банке данных сегодня состоят около 6 000 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. И с каждым годом количество таких деток, к счастью, уменьшается.

Ольга Глинская:

В нашем республиканском банке данных сегодня состоят около 6 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению. С каждым годом количество детей-сирот уменьшается, и это очень положительная тенденция. Сегодня детей до года у нас 23. От года до трех – только 60. В центре усыновления ведется и учет кандидатов усыновителей. Если говорить о том, то состоит на учете, то в основном это супружеские пары, возраст от 37 до 45 лет, 70-80 % хотят удочерить девочку. Потому что им кажется, что девочку воспитывать легче, проще, девочка более эмоционально близка, может отдать больше любви и тепла.