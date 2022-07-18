Часто у родителей разбиваются все ожидания. Как подготовиться к усыновлению ребёнка?
Новости Беларуси. Ежегодно в Беларуси усыновляют около 300 детей, при этом всего по стране встречи с новыми родителями ждут более 7 тысяч сирот, сообщили в программе «Решение есть!» на СТВ. Среднестатистический портрет усыновителей – это семейные пары в возрасте 35-45 лет, а также женщины, не состоящие в браке.
Наталья Генцелева, педагог-психолог Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси:
Каждый из супругов должен задать себе этот вопрос: почему я иду на усыновление? Муж может пойти скорее на поводу желания супруги. А сам готов ли он усыновить ребенка, с которым он не будет иметь биологически сходных моментов?
Ольга Глинская, директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси:
Усыновление – это очень важный и ответственный шаг в жизни каждой семьи. И если вы все-таки решились на этот шаг, то в первую очередь нужно обратиться в органы опеки с минимальным пакетом документов. Это будет копия документа, удостоверяющего личность, медсправка, справка с места работы о занимаемой должности, доходах за год и копию свидетельство о браке, если ребенка планируют усыновлять супруги. Все остальные документы запрашивает орган опеки и попечительства, и он же выдает направление на прохождение психологической диагностики и подготовки, результаты которой в дальнейшем вносятся в акт обследования.
При этом, если об усыновлении ходатайствует кто-то из близких родственников, то прохождение психологической диагностики не требуется. К слову, в республиканском банке данных сегодня состоят около 6 000 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. И с каждым годом количество таких деток, к счастью, уменьшается.
Ольга Глинская:
В нашем республиканском банке данных сегодня состоят около 6 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению. С каждым годом количество детей-сирот уменьшается, и это очень положительная тенденция. Сегодня детей до года у нас 23. От года до трех – только 60. В центре усыновления ведется и учет кандидатов усыновителей. Если говорить о том, то состоит на учете, то в основном это супружеские пары, возраст от 37 до 45 лет, 70-80 % хотят удочерить девочку. Потому что им кажется, что девочку воспитывать легче, проще, девочка более эмоционально близка, может отдать больше любви и тепла.
Наталья Генцелева:
Часто, когда ребенок появляется в семье, у родителей разбиваются их ожидания. Они не соответствуют тому, что они себе представляли. Долгое время, пока они шли к усыновлению, ждали своего ребенка, которому они создали уже заранее комнату, они уже просмотрели ближайший детский сад, школу, они уже даже купили игрушки, а здесь ребенок появляется, и ему все это не интересно. Первое, что нужно ребенку в семье, – это привыкнуть и адаптироваться к новым условиям.
Ольга Глинская:
В 2021 году у нас было отменено решение об усыновлении в отношении 12 детей. То есть дети получили травму повторную, вернулись в интернатные учреждения. Конечно, эта травма останется с ними на всю жизнь. Причины зачастую очень разные.
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