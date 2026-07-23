Лукашенко обновил руководящий состав министерств, дипкорпуса и местной вертикали власти

Кадровый день во Дворце Независимости. Александр Лукашенко обновил руководящий состав ключевых ведомств, дипкорпуса и местной вертикали власти. Президент назначил двух новых министров, двух послов, а также согласовал кандидатуры руководителей местных исполнительных органов в ряде регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, министром архитектуры и строительства назначен Вадим Ольшевский, а лесное хозяйство возглавил Сергей Ульдинович. Принимая кадровые решения, глава государства традиционно обозначил жесткие и конкретные задачи для каждого управленца. Строительная отрасль и лесной комплекс – это важнейшие драйверы белорусской экономики, которые сегодня должны не просто держать марку, а выходить на качественно новый уровень, несмотря на любое внешнее давление. От нового руководителя строительного ведомства Президент потребовал основательной работы и вывода Министерства на принципиально новый уровень, чтобы оно заняло по-настоящему достойное место в системе органов власти. Александр Лукашенко отметил: в Беларуси умеют строить абсолютно все – от сложнейших дорожных магистралей до современных сельхозпредприятий. Однако отрасли порой не хватает исполнительской дисциплины. Перед новым министром поставлена задача – видеть и контролировать каждый строящийся в Беларуси объект. Президент подчеркнул стратегическую роль строительной отрасли и заявил, что если в стране идет стройка – значит государство развивается. Что касается лесного фонда, Александр Лукашенко отметил свое особое отношение к природе. Поэтому от нового руководителя Президент требует не просто констатации успехов предшественников, а глубокой и жесткой донастройки всей системы: от оперативной ликвидации последствий непогоды до расширения использования биотоплива внутри страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лес и сельское хозяйство – это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей: приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и поля – все под открытым небом. Где-то вас засушило, мало влаги – короед пополз по деревьям. Где-то залило – крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимания больше, чем на другие направления. В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то «Беллесбумпром» будет этим заниматься. Но я тогда подумал: вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете и участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. Ну а то, что не годится для мебели или для жилья, – будем производить пеллеты. Будем производить товары, чтобы отапливать дома и производственные помещения. Технологически развитая Беларусь. Все умеем делать! Но иногда из-за расхлябанности и определенного воровства, пьянок и прочего, как недавно мы обсуждали этот вопрос в сельском хозяйстве, мы недорабатываем. Очень вас прошу обратить на это внимание.