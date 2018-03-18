Как выигрывать на Олимпиаде, сделать Беларусь узнаваемой и почему министр спорта играет в бильярд? Большое интервью Сергея Ковальчука

Новости Беларуси. Об итогах Паралимпиады и не только. Наш корреспондент Евгений Пустовой записал первое интервью с новым министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сергей Михайлович, сегодня очень приятная новость из Южной Кореи. Для Беларуси эта зимняя Паралимпиада самая успешная – мы восьмые в мире. Скажите, как раскачать и профессиональных спортсменов, чтобы они, как говорил Президент, умирали на площадках за медали? Ведь паралимпийцы выступают хорошо, но зарабатывают не так, наверное, как профессиональные спортсмены. Дело не только в деньгах, наверное?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Я думаю, что не в деньгах. Динамику посмотрите. 8 лет назад в Ванкувере у нас 9 медалей было: две золотые, семь бронзовых. На сочинской Паралимпиаде было три медали всего – три бронзовые. А сегодня, смотрите, сразу 12. Есть коллектив людей, который сделал работу над ошибками. Люди те же, но подход другой – вот поэтому и есть. Это сегодня надо от каждого вида спорта. Нидерланды сегодня в конькобежном спорте. Наверное, 90 % медалей, которые завоеваны голландцами на Олимпийских играх – это конькобежный спорт. Это профилирующий у них вид спорта. Нам тоже нельзя распыляться. Нам необходимо определить вот эти приоритетные виды спорта, определить центры, определить тренеров, разобраться в этом всем. У нас людей, безразличных к спорту, нету, поверьте мне. На каждом уровне, в каждом районе, в каждом областном центре и специалисты есть. Их надо только найти, поставить во главу, мотивировать. И будет тогда результат.

Видно, вы уже занялись поиском этих наших нервных точек. Потому что недавно заселили кабинет министров, но, наверное, его и не обжили еще. Мы тоже спринтом занялись, чтобы вас найти и интервью взять. Скажите, ваше первое мнение о спортивной отрасли: она для нас еще и политическая? Сергей Ковальчук:

Спорт – это сегодня и политика, и идеология, как говорит глава государства. А сколько вкладывается средств, сколько внимания этому и со стороны руководства, и со стороны простых людей. Мы не можем сегодня быть в стороне. Чем больше людей будет привлечено к спорту, тем у нас больше будет выбор найти вот этих спортсменов на всех уровнях. Не зависимо от того, школа это, детско-юношеская спортивная школа, училище олимпийского резерва, университетский спорт, предприятия, организации. Людей в стране много занимающихся спортом. Но их должно быть еще больше.

Спорт – это и идеология, и имидж государства, и здоровье нации. Но в вашем Министерстве еще присутствует слово «туризм». Скажите, как сможете объединить спорт и туризм? Сергей Ковальчук:

Так это две неразделимые, две взаимосвязанные части. Вот смотрите: сейчас проходит Кубок мира по конькобежному спорту. Вы посмотрите, сколько представителей Нидерландов здесь находятся. Они клубами сюда приезжают, они туристами сюда приезжают – а это экономика, это привлечение средств в страну. И так должно быть в каждом виде спорта. Наша страна должна быть узнаваема. Даже если мы смотрим: бежит спортсмен в лыжных гонках в первой десятке, мы видим страну, мы видим флаг. Мы видим наше государство. И люди о нас знают. Все виды спорта, которые профилируются в стране, мы должны к ним подготовиться, мы должны привлечь сюда людей. Мы должны показать свою страну.

Судя по вашему виду, вы, наверное, будете самый спортивный министр белорусского спорта. Сергей Ковальчук:

Я не претендую на звание самого спортивного министра спорта, но я люблю спорт, я занимаюсь очень многими видами спорта. Очень многими. Какими?