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Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска

19 марта 2018 13:19
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Новости Беларуси. II Европейские игры пройдут в Минске c 21 по 30 июня 2019 года. Визуализация символов спортивного форума в Минске идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-1

Ирина Петыш, СТВ:
«Время ярких побед!». Именно так звучит слоган II Европейских игр. Организаторы соревнований решили следовать девизу во всем, а потому с каждым днем на улицах Минска появляется всё больше яркой рекламы. О том, где именно ее смогут увидеть минчане, узнаем прямо сейчас.

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-4

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-6

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-8

Первые баннеры, посвященные II Европейским играм, появились в Минске еще в октябре 2017, и с тех пор их количество постоянно растет. На данный момент самые информативные улицы – проспекты Победителей, Дзержинского и Независимости. Пока вся реклама Евроигр содержит три обязательных элемента: символ, слоган и даты проведения. Однако в скором времени, как обещают организаторы, акцент будет делаться и на национальный колорит.

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-11

Максим Кошкалда, менеджер по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе:
Новая коммуникационная стратегия наша – белорусские мотивы, которые еще никто не раскрывал – это вытинанка. Вытинанка – очень сложный инструмент, благодаря которому мы стараемся раскрыть не только белорусский лейтмотив, но и яркость всего того, что будет происходить во время II Европейских игр.

На этой неделе по дорогам Минска начали курсировать необычные автобусы: вместо традиционного желтого окраса общественный транспорт украшает символика Евроигр.

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-14

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-16

Первыми «раскрасились» автобусы № 1 и 100: их маршрут пролегает по центральным улицам Минска. Этот формат рекламы не заметить невозможно.

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-19

Ирина Петыш:
Самое интересное организаторы оставили на вечернее время. Тысячи огней Национальной библиотеки напоминают белорусам о том, что II Европейские игры уже близко.

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-22

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-24

Почти 2000 квадратных метров многоцветного экрана – и все они посвящены Евроиграм. На данный момент это самое масштабное по размерам напоминание о предстоящих соревнованиях. Но на этом организаторы останавливаться не собираются.

Максим Кошкалда:
В ближайшее время мы также планируем расширять нашу медиасеть, наш медиаплан. Помимо всего прочего, планируется введение новой коммуникационной линии с нашим национальным колоритом, разъясняющий нашим болельщикам, нашим гражданам, что же такое Европейские игры в формате их масштаба.

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-27

Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска-29

Казалось бы, до старта II Европейских игр осталось чуть больше года, а если быть точнее – 459 дней. И тем не менее, ощущение наступающего праздника уже чувствуется. На минских улицах – так точно!

# Фотофакт # Европейские игры # Ирина Петыш

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