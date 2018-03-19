Раскрыть белорусский лейтмотив и яркость II Европейских игр. Рекламу спортивного форума всё чаще можно увидеть на улицах Минска

Новости Беларуси. II Европейские игры пройдут в Минске c 21 по 30 июня 2019 года. Визуализация символов спортивного форума в Минске идет полным ходом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Ирина Петыш, СТВ:

«Время ярких побед!». Именно так звучит слоган II Европейских игр. Организаторы соревнований решили следовать девизу во всем, а потому с каждым днем на улицах Минска появляется всё больше яркой рекламы. О том, где именно ее смогут увидеть минчане, узнаем прямо сейчас.

Первые баннеры, посвященные II Европейским играм, появились в Минске еще в октябре 2017, и с тех пор их количество постоянно растет. На данный момент самые информативные улицы – проспекты Победителей, Дзержинского и Независимости. Пока вся реклама Евроигр содержит три обязательных элемента: символ, слоган и даты проведения. Однако в скором времени, как обещают организаторы, акцент будет делаться и на национальный колорит.

Максим Кошкалда, менеджер по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе:

Новая коммуникационная стратегия наша – белорусские мотивы, которые еще никто не раскрывал – это вытинанка. Вытинанка – очень сложный инструмент, благодаря которому мы стараемся раскрыть не только белорусский лейтмотив, но и яркость всего того, что будет происходить во время II Европейских игр. На этой неделе по дорогам Минска начали курсировать необычные автобусы: вместо традиционного желтого окраса общественный транспорт украшает символика Евроигр.

Первыми «раскрасились» автобусы № 1 и 100: их маршрут пролегает по центральным улицам Минска. Этот формат рекламы не заметить невозможно.

Ирина Петыш:

Самое интересное организаторы оставили на вечернее время. Тысячи огней Национальной библиотеки напоминают белорусам о том, что II Европейские игры уже близко.

Почти 2000 квадратных метров многоцветного экрана – и все они посвящены Евроиграм. На данный момент это самое масштабное по размерам напоминание о предстоящих соревнованиях. Но на этом организаторы останавливаться не собираются. Максим Кошкалда:

В ближайшее время мы также планируем расширять нашу медиасеть, наш медиаплан. Помимо всего прочего, планируется введение новой коммуникационной линии с нашим национальным колоритом, разъясняющий нашим болельщикам, нашим гражданам, что же такое Европейские игры в формате их масштаба.