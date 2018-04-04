Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект

Новости Беларуси. «Город птиц» ждёт новосёлов. Экологический проект стартовал 4 апреля в парке «Серебряный лог», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «Город птиц» ждёт новосёлов. Экологический проект стартовал 4 апреля в парке «Серебряный лог», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь появилось более 40 домиков для пернатых, сделанных руками школьников. Лучшие мастера получили награды. Маршрут с информационными стендами о крылатых обитателях мегаполиса и их особенностях растянулся на полтора километра. Такой природный городок пока единственный в столице.
Здешняя болотистая местность, как отмечают экологи, лучшее место для гнездования. Экологический маршрут дополнят новыми стендами и интерактивными играми, чтобы каждый минчанин смог различить птиц не только по внешнему виду, но и по пению.
Руслан Шайкин, директор центра экологического воспитания и развития:
Есть место и для людей, где люди могут отдохнуть, в частности, в Лошицком парке. И есть место, где могут жить дикие птицы. Будем надеяться, что птицам это место понравится. Кстати, некоторые домики, вывешенные пару дней назад, уже синички возле них суетятся.
С нетерпением экологи ждут мая, когда в птичий городок заглянут соловьи. Для горожан устроят «соловьиные велопрогулки». Любой желающий сможет взять на прокат велосипед, бинокль с фото и видеофиксацией и вместе с гидом отправиться изучать пернатых.