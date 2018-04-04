Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект

Здесь появилось более 40 домиков для пернатых, сделанных руками школьников. Лучшие мастера получили награды. Маршрут с информационными стендами о крылатых обитателях мегаполиса и их особенностях растянулся на полтора километра. Такой природный городок пока единственный в столице.

Здешняя болотистая местность, как отмечают экологи, лучшее место для гнездования. Экологический маршрут дополнят новыми стендами и интерактивными играми, чтобы каждый минчанин смог различить птиц не только по внешнему виду, но и по пению.

Руслан Шайкин, директор центра экологического воспитания и развития:

Есть место и для людей, где люди могут отдохнуть, в частности, в Лошицком парке. И есть место, где могут жить дикие птицы. Будем надеяться, что птицам это место понравится. Кстати, некоторые домики, вывешенные пару дней назад, уже синички возле них суетятся.