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Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект

04 апреля 2018 19:04
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Новости Беларуси. «Город птиц» ждёт новосёлов. Экологический проект стартовал 4 апреля в парке «Серебряный лог», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект-1

Здесь появилось более 40 домиков для пернатых, сделанных руками школьников. Лучшие мастера получили награды. Маршрут с информационными стендами о крылатых обитателях мегаполиса и их особенностях растянулся на полтора километра. Такой природный городок пока единственный в столице.

Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект-3
Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект-4

Здешняя болотистая местность, как отмечают экологи, лучшее место для гнездования. Экологический маршрут дополнят новыми стендами и интерактивными играми, чтобы каждый минчанин смог различить птиц не только по внешнему виду, но и по пению.

Руслан Шайкин, директор центра экологического воспитания и развития:
Есть место и для людей, где люди могут отдохнуть, в частности, в Лошицком парке. И есть место, где могут жить дикие птицы. Будем надеяться, что птицам это место понравится. Кстати, некоторые домики, вывешенные пару дней назад, уже синички возле них суетятся.

Минчане смогут различать птиц по пению. В парке «Серебряный лог» стартовал экологический проект-6

С нетерпением экологи ждут мая, когда в птичий городок заглянут соловьи. Для горожан устроят «соловьиные велопрогулки». Любой желающий сможет взять на прокат велосипед, бинокль с фото и видеофиксацией и вместе с гидом отправиться изучать пернатых.

# Экология # Руслан Шайкин

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