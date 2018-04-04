В Беларуси будут совершенствовать систему накопительной пенсии

Новости Беларуси. В этой программе непосредственное участие будут принимать и страховые компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 4 апреля заявили в Федерации профсоюзов Беларуси. Здесь же подвели итоги профсоюзного мониторинга по заключению контрактов найма. Так, специалисты проверили свыше миллиона контрактов. В 2017 году треть из них были заключены всего на год.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня продолжается практика, когда заключают контракты на минимальный срок. Мы провели свой мониторинг, профсоюзный. Мы сегодня на Национальном совете показали цифры, показали, по каким методикам этот мониторинг проводили.
Увидели, что такая проблема есть, и сегодня внесли предложение на Национальный совет, чтобы поддержали профсоюзы и мы доотрегулировали и усовершенствовали законодательство по контрактной системе, чтобы раз и навсегда поставить заслон скрытому сокращению.
На Национальном совете по трудовым и социальным вопросам также обсудили вопросы повышения окладов. Озвучен и ряд предложений по изменению Трудового кодекса.