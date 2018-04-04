В Беларуси будут совершенствовать систему накопительной пенсии

Новости Беларуси. В этой программе непосредственное участие будут принимать и страховые компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 4 апреля заявили в Федерации профсоюзов Беларуси. Здесь же подвели итоги профсоюзного мониторинга по заключению контрактов найма. Так, специалисты проверили свыше миллиона контрактов. В 2017 году треть из них были заключены всего на год.