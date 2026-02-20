Новости по тегу #Евгений Булойчик

Также на отчетной конференции был принят ряд ключевых решений для белорусского футбола.
«Ребята достойны того, чтобы в них верили» – сборная Беларуси готовится к ЧМ по футболу.
Таков главный итог внеочередной конференции, которая состоялась 17 июля в Минске.
В Год благоустройства на всех физкультурно-оздоровительных объектах Минской области запустят марафоны по наведению порядка и обновлению материально-технической базы.
Новым председателем Минского областного отделения партии «Белая Русь» стал Евгений Булойчик. Он возглавляет главное управление по спорту и туризму Миноблисполкома.
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