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Новости по тегу #Евгений Булойчик

Определена задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги наций
20 февраля 2026 20:08

Определена задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги наций

«Ребята достойны того, чтобы в них верили» – сборная Беларуси готовится к ЧМ по футболу
02 сентября 2025 19:43

«Ребята достойны того, чтобы в них верили» – сборная Беларуси готовится к ЧМ по футболу

Евгений Булойчик возглавил Белорусскую федерацию футбола
17 июля 2025 14:10

Евгений Булойчик возглавил Белорусскую федерацию футбола

Регионы Минской области пополнятся физкультурно-оздоровительными комплексами
31 января 2025 14:47

Регионы Минской области пополнятся физкультурно-оздоровительными комплексами

Более 3 тысяч человек присоединились к партии «Белая Русь» в 2024-м
26 ноября 2024 14:47

Более 3 тысяч человек присоединились к партии «Белая Русь» в 2024-м

В Миноблисполкоме прошла первая сессия областного Совета депутатов 29-го созыва
05 марта 2024 17:48

В Миноблисполкоме прошла первая сессия областного Совета депутатов 29-го созыва

Коллегия главного управления спорта и туризма Миноблисполкома подвела итоги 2023 года
31 января 2024 19:35

Коллегия главного управления спорта и туризма Миноблисполкома подвела итоги 2023 года

Турчин о развитии Солигорска: «Уже 50 млн вложено, и это не предел»
26 июля 2023 17:19

Турчин о развитии Солигорска: «Уже 50 млн вложено, и это не предел»

«Это стимул для будущего». Лучших представителей белорусского спорта теперь будут заносить на Доску почёта
18 мая 2023 19:02

«Это стимул для будущего». Лучших представителей белорусского спорта теперь будут заносить на Доску почёта

В «Станьково» организовали праздник для финалистов любительского турнира по хоккею
06 мая 2023 17:41

В «Станьково» организовали праздник для финалистов любительского турнира по хоккею

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта
09 февраля 2023 14:13

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта

Стартовал челлендж «Минщина спортивная – 85». Зачем нужен проект – поговорили с четырёхкратной чемпионкой мира
03 декабря 2022 12:33

Стартовал челлендж «Минщина спортивная – 85». Зачем нужен проект – поговорили с четырёхкратной чемпионкой мира