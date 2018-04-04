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В Минске 5 апреля на предприятиях отключат отопление

04 апреля 2018 17:38
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Новости Беларуси. Уже 5 апреля в офисах и на предприятиях столицы отключат отопление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое решение принято в Мингорисполкоме из-за резкого потепления.

В Минске 5 апреля на предприятиях отключат отопление-1

Днём в столице было до плюс 17. Решение о завершение отопительного сезона у остальных категорий потребителей будет принято позднее с учетом благоприятного прогноза погоды.

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт

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