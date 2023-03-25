«Отдана команда на зачистки». Карпенков рассказал, как будут вычислять ячейки беглых в Беларуси

Новости Беларуси. Террор, провокации и ложь. Беларусь подвергается беспрецедентному давлению. Но нам есть чем ответить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью с командующим внутренними войсками – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Николаевич, помню, несколько месяцев назад мы с вами общались. И прозвучала мысль: ну мы-то с вами люди нормальные, добрые, мы готовы уже где-то пойти к ним навстречу, даже была создана комиссия по возвращению. А они, как мы видим, просто, как бешеные собаки, начинают массовый террор против нашей страны. Сначала Мачулищи, мы знаем, какую огромную операцию провели вы, все наши силовики. Потом какой-то непонятный ублюдок с кучей оружия, который стрелял по нашим бойцам. Скажите, террористическая угроза меняет настроение в войсках и какие меры сейчас приняты?





Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси:

Вы очень серьезные вопросы задали. И отвечать на них нужно через призму Хатыни, сожженных деревень, через призму того, что ощущаем мы, и что у них было в душе. Ведь не секрет: были полицаи, коллаборационисты. Но эти особые жестокость, цинизм, уничтожение нашего мирного населения. Не просто женщин и стариков, еще и с детьми. И вот эти страдания, которые были, их потомки, наследники, они остались. И, конечно, опираясь на них, на их недовольство. Мы на протяжении многих лет видели, когда они в контрольные даты выползали, выходили со своими лозунгами, абсолютно озлобленные люди, ничего не добившиеся в жизни, абсолютные маргиналы, которые ничего не сделали и никогда не сделают. Просто какая-то копоть. И именно последователи их, те, которые произросли из всего этого, они и есть наши доморощенные террористы, которые совершают эти террористические акты. «В Мачулищах проделана большая работа, очень хорошо показали себя внутренние войска» В Мачулищах проделана большая работа, очень хорошо показали себя внутренние войска. Министр внутренних дел, вручая боевое знамя нашему спецподразделению, сказал: молодцы, вы во взаимодействии со всеми силовыми структурами, с пограничниками, с Комитетом госбезопасности, выполнили задачу. Вы сделали так вместе с пограничниками, что граница буквально через считаные часы была закрыта. И бандит этот не смог эвакуироваться. Все было подготовлено: и маршруты, и вывезли его, и спрятали, и легенда была, под которую он должен был уйти. Но увидев, как закрыта граница и что мышь не проскользнет там, он совершил фатальную ошибку – он вернулся туда. А есть принцип такой: где потерял, там его и ищи. Он вернулся и был задержан. Поэтому я скажу так, что на данный момент все задачи, которые ставятся перед внутренними войсками: и в плане усиления государственной границы, и в плане взаимодействия с другими государственными органами по отработке наших тактических действий, специальных приемов, по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп незаконных, мы очень качественно выполняем.

Григорий Азаренок:

Недавно вернувшись из зоны проведения специальной военной операции, общались с теми, кто находится там. И они все в один голос говорят: БПЛА [беспилотный летательный аппарат – прим. ред.]. БПЛА сейчас все решает. Это и разведка, и поражение точное, когда установлена стабильная линия фронта, артиллерия мало что дает, перестрелки вообще невозможны. И вот только БПЛА все решает. Вы активно сейчас внедряете эту тему во внутренние войска. Расскажите, как происходит этот процесс, находит ли понимание у бойцов, командиров обучение, техника и все остальное. «Уже есть дроны-камикадзе». Что еще появилось на вооружении у силовиков? Николай Карпенков:

Анализируем весь опыт проведения военных спецопераций как с одной стороны, так и с другой. Конечно, видим активное применение беспилотных летательных аппаратов и с одной стороны, и с другой, и как их используют. И все это мы у себя непосредственно во внутренних войсках проверяем. В начале февраля приказом министра внутренних дел во всех подразделениях органов внутренних дел – в ОМОНе, в «Алмазе», во внутренних войсках – созданы специальные подразделения по применению беспилотной летательной авиации. У нас есть дроны разведывательные с тепловизором, дроны разведывательно-ударные, которые могут осуществлять бомбометание. И у нас уже есть дроны-камикадзе, достаточно большое количество. Сейчас осуществляется большая закупка и буквально в считаные недели на вооружении у нас будет находиться тысяча дронов. Всех военнослужащих, которые у нас занимаются беспилотной летательной авиацией, мы отнесли к категории специального назначения, бойцам специального назначения. И вот в этих подразделениях специального назначения, которые у нас в войсках созданы – 3214, подразделение «Рысь», подразделение «Беркут», которое сегодня работает на границе, плюс дополнительно во всех частях и соединениях мы создали роты и взводы специального назначения – уже появились целые на данный момент силы быстрого реагирования Министерства внутренних дел. У нас везде там беспилотные летательные аппараты.

Мы создали учебный центр, мы пригласили специалистов, которые приехали к нам из Донбасса и самые эффективные тактические приемы показали. Поэтому мы и внедрили, и используем. И здесь, на этих учениях, вы увидите, как дронами мы обследуем каждую крышу, чтобы не прозевать никакого снайпера. А помните ситуацию, когда этот большой огненный червь ходил у нас по Минску и эти сопливые наркоманы-гомосексуалисты управляли им из-за рубежа. И они все не знали, куда им примкнуть, и там такая была голова, которая их водила то туда, то сюда, особо агрессивная. Мы как раз с помощью использования летательных аппаратов всех идентифицируем, установим и, если надо будет, задержим с определенным сюрпризом. И это вы сегодня увидите. Применение газовых гранат, светозвуковых. У них там паника – и мы голову эту «отрезаем» и их задерживаем. Такие способы мы отрабатываем. Но на данный момент дроны самое сильное, самое мощное оружие, что, не входя в контакт, можно выполнить любую задачу любой сложности. Это летающий барражирующий боеприпас, который имеет траекторию полета похитрее, чем у того «Джавелина», и мы их научились использовать и будем дальше развивать. Мы готовы их простить, но они нас – никогда Григорий Азаренок:

Глава государства, комментируя попытку теракта в Гродно, сказал: он же знал, у кого снимать. Президент сказал, что жуткие бчбэшники и так далее. Мы понимаем, что с 2020 года у них сохранились эти ячейки, сети, связи, все остальное. Как-то, наверное, последние полгода было какое-то успокоение, а сейчас люди встрепенулись. И глава государства обратился к гражданам: поддерживайте силовиков. Если что, подскажите. Есть представление у силового блока, сколько у нас этой дряни и как с ней работать?

Николай Карпенков:

Вы даже хорошо сказали даже в предыдущем вопросе, кто они такие. И тогда я начал отвечать, что это последователи тех потомков, которые совершили эти все злодеяния. Тем-то они и отличаются от нас. Мы и он. Мы всегда можем понять, мы всегда можем простить. Мы готовы и их простить, чтобы они вместе с нами созидали и строили какое-то наше светлое будущее. Но у них не так, они никогда не простят. Они готовы за свои взгляды, как тогда они убивали, сжигали людей, так и сейчас. И с их стороны в нашу сторону никаких послаблений не будет. Они из своих заблуждений не выйдут. Как когда-то вы говорили, и это очень хорошо. Ведь это не просто какое-то помутнение. Это, получается, такое сатанинское состояние души. Признание всего того, что на Западе, и непризнание всего хорошего, что у нас делается. Притом угрозы детям, женам: сожжем, зальем кислотой, уничтожим и так далее. Так ни один благородный человек, ни один нормальный человек так поступать не может. А они это дело могут. Да, конечно, прошло определенное время, выводы какие-то сделаны. В канун 25 марта в МВД провели масштабные учения. Карпенков рассказал, к чему готовятся войска.