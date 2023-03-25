Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить

Новости Беларуси. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира. Архитектурный шедевр принадлежит руке знаменитого мастера Яна Самуила Беккера – автора знаменитого Ружанского дворца. Уникальность в том, что каплица сохранилась до наших дней практически в первозданном виде, хотя насчитывает более 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один след талантливого архитектора Яна Самуила Беккера, архитектора рода Сапег в Беларуси. Часовню Святого Казимира построили в 1792 году. В решениях мастера еще прослеживается влияние стиля барокко, но уже больше элементов классицизма – времени влияния эпохи греческой античности. Часовня уцелела даже во время войны. В стенах обнаружили лишь две пули. Это практически первозданный вид. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года. Подробнее.

За несколько месяцев здесь восстановят внешнюю и внутреннюю отделку стен, к слову, штукатурка практически вся сохранилась, заменят черепичную кровлю и окна, восстановят необычный кирпичный пол. На его месте обнаружили только каменную крошку. За время запустения часовня лишилась кладки.

Александр Минько, мастер филиала «Брестреставрация»:

Есть такое проектное решение. Изначально здесь лежал кирпич. Но в связи со временем он тоже утратил прочность. Проектом предусмотрена укладка нового кирпича. Это необычно, с применением особенных технологий, покрытием эпоксидной смолой. Будет довольно интересно.

Самой большой удачей реставраторы называют сохранившийся алтарь. Кропотливым трудом вернут лоск убранству. В точности повторят и оттенки стен. При подготовке проекта опирались на авторский проект Беккера. Крест на крыше пришлось создавать с нуля.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сохранить как можно больше аутентичных элементов. Например, эти двери 1790 года оригинальные, они здесь и останутся. Обработают древесину, поработают с металлом, чтобы они продолжили выполнять свою функцию.

Святой Казимир, чье имя носит часовня, считался патроном ВКЛ, а его мощи называли чудотворными. Бытует мнение, что одно время они находились в ружанском имении рода Сапег. Это и стало причиной строительства каплицы в его честь. Вокруг часовни находится по сей день действующее кладбище. Это требует ювелирной работы строителей.