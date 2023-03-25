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Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить

25 марта 2023 16:39
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Новости Беларуси. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира. Архитектурный шедевр принадлежит руке знаменитого мастера Яна Самуила Беккера – автора знаменитого Ружанского дворца. Уникальность в том, что каплица сохранилась до наших дней практически в первозданном виде, хотя насчитывает более 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить-1

Еще один след талантливого архитектора Яна Самуила Беккера, архитектора рода Сапег в Беларуси. Часовню Святого Казимира построили в 1792 году. В решениях мастера еще прослеживается влияние стиля барокко, но уже больше элементов классицизма – времени влияния эпохи греческой античности. Часовня уцелела даже во время войны. В стенах обнаружили лишь две пули. Это практически первозданный вид.  

В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года. Подробнее.  

Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить-4

За несколько месяцев здесь восстановят внешнюю и внутреннюю отделку стен, к слову, штукатурка практически вся сохранилась, заменят черепичную кровлю и окна, восстановят необычный кирпичный пол. На его месте обнаружили только каменную крошку. За время запустения часовня лишилась кладки.  

Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить-7

Александр Минько, мастер филиала «Брестреставрация»:  
Есть такое проектное решение. Изначально здесь лежал кирпич. Но в связи со временем он тоже утратил прочность. Проектом предусмотрена укладка нового кирпича. Это необычно, с применением особенных технологий, покрытием эпоксидной смолой. Будет довольно интересно.  

Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить-10

Самой большой удачей реставраторы называют сохранившийся алтарь. Кропотливым трудом вернут лоск убранству. В точности повторят и оттенки стен. При подготовке проекта опирались на авторский проект Беккера. Крест на крыше пришлось создавать с нуля.  

Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить-13

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Сохранить как можно больше аутентичных элементов. Например, эти двери 1790 года оригинальные, они здесь и останутся. Обработают древесину, поработают с металлом, чтобы они продолжили выполнять свою функцию.  

Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить-16

Святой Казимир, чье имя носит часовня, считался патроном ВКЛ, а его мощи называли чудотворными. Бытует мнение, что одно время они находились в ружанском имении рода Сапег. Это и стало причиной строительства каплицы в его честь. Вокруг часовни находится по сей день действующее кладбище. Это требует ювелирной работы строителей.  

Эта часовня XVIII века уцелела даже во время войны. Теперь пришло время её обновить-19

Завершить реставрацию часовни планируют уже к июню. А с апреля возобновится масштабная восстановительная работа в Ружанском дворцовом комплексе. Очередной этап включает консервацию центрального корпуса и аркады, а в восточном корпусе начнут готовить стены и фасад под отделку. Реставрация архитектурной жемчужины Беларуси не останавливается с 2008 года.  

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# Памятники # общество # Кристина Протосовицкая # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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