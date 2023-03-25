Эта разработка молодых учёных из Могилёва позволит экономить до 22 млн долларов в год! Она нужна в промышленности

Новости Беларуси. Проект, который поможет белорусской промышленности экономить в год до 22 миллионов долларов. Весьма амбициозную цель поставили перед собой специалисты могилевского Института технологии металлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И надо сказать, небезосновательно. Ведь речь о создании твердосплавных инструментов, которые необходимы абсолютно на каждом заводе или фабрике, где используют станки. Долгие годы ведущие ученые страны бились над формулой успеха, но не могли наладить выпуск деталей. Головоломку решила команда молодых специалистов. За 8 месяцев они не только сдвинули проект с мертвой точки, но и подобрались к финишу. Секреты белорусского производства раскрыла Юлия Мычка.

Павел Тропынин, инженер лаборатории Института технологии металлов НАН Беларуси:

Некоторые не понимают: такая маленькая деталька много значения, наверное, не дает. Но на самом деле эта вещица очень много значит для металло- и деревообработки в нашей стране. И если мы все-таки сможем выпускать такие детальки в массовом производстве, думаю, это очень хорошо повлияет на экономику нашей страны.

В таких мелких деталях нуждается вся промышленность страны, где работа кипит у станков. Точечные наконечники используют для обработки металла и дерева, увидеть их можно и в мастерских сельского хозяйства. Один фрезеровщик в день использует около двух сменных пластин. Понятно, что в объемах страны нужны горы. Раньше товар закупали за границей, но теперь, когда рынок перевернулся, а цены зашкаливают, появилась потребность производить свое.

Анатолий Жигалов, директор Института технологии металлов НАН Беларуси:

Уникальность, с нашей точки зрения, многогранная. Во-первых, емкость рынка очень большая. 22 миллиона долларов – это примерно 100 тонн этой продукции. Более 150 машиностроительных предприятий Республики Беларусь работают на этом продукте. Ну и, наверное, безопасность страны немаловажна. Станков много, а, как правило, этот продукт твердосплавный завозился 100 % по импорту. И сейчас завозится.

Еще 20 лет назад ученые Беларуси пытались самостоятельно производить детали, но трудоемкий и дорогостоящий процесс испугал новаторов. Отряхнуть идею от пыли и попробовать еще раз решил директор Института технологии металлов Анатолий Жигалов. Для проекта он решил собрать команду молодых ученых. Выбирал по принципу известного конструктора Сергея Королева – творческих и инициативных. Сейчас здесь трудятся восемь выпускников разных вузов страны. Среди них три аспиранта и один магистрант. Молодежь настолько увлечена процессом, что порой их просто приходится выгонять с работы домой.

Илья Кубраков, младший научный сотрудник Института технологии металлов НАН Беларуси:

Как влюбленные часов не наблюдают – в принципе, и здесь. Когда работа – это работа и рутина, это одно, ты сидишь с утра до вечера и думаешь: когда же эти часы пройдут? А в нашем случае работа – это проект. Проект требует ресурса, большого вложения и внимания в том числе, поэтому пока есть работа, пока есть вот этот энтузиазм, мы работаем.

Первые опытные образцы команда молодых ученых получила в марте.

Юлия Мычка, корреспондент:

Испытания в лаборатории подтверждают, что белорусский продукт не уступает зарубежным аналогам. Следующий этап – установка оборудования. Уже в апреле в лабораторию доставят технику. Инвестор – Могилевский облисполком. Благодаря тому, что обратились к китайскому оборудованию, стоимость проекта удешевили втрое. Первые промышленные детали должны сойти с могилевского конвейера уже летом.