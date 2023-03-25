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Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта

25 марта 2023 15:06
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Погодные условия будут формировать фронтальные разделы и теплые неустойчивые воздушные массы, которые поступают с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта-1

Сохранится облачная с прояснениями погода. Во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +2...-5 °C, а днем от +4 °C по северу до +9 °C по югу республики.

В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. О погоде в Европе на неделю с 20 по 26 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта-4

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта-6

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта-8

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта-10

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта-12

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта-14

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# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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