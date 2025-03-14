Дзиодзина о Лукашенко: действовать в парадигме интересов своих государств свойственно сильным лидерам

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

«Нам дали возможность серьезно подумать о перспективах нашего развития и убедили нас в том, что через определенное время мы преодолеем это давление полностью. Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать. Они заставили нас всерьез задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете», – акцентировал Президент на том, как именно обернулась для нас геополитическая ситуация в мире.

Об укреплении внутренних отношений России и Беларуси. Александр Лукашенко 13 марта провел переговоры с Президентом Владимиром Путиным и в формате пресс-конференции с журналистами подчеркнул, как под влиянием внешних угроз контакты двух стран стали глубже.

Алена Дзиодзина, психолог: Дружба между двумя странами – это сложный и многоуровневый процесс, который под влиянием внешних трудностей обычно претерпевает метаморфозы в том или ином направлении. Добрые отношения чаще крепнут. В то время как контакты, что носили некрепкий или неискренний характер, способны обостряться или заканчиваться противостоянием со встречными обвинениями или упреками.

Разделяя характер внешних угроз за последние несколько лет, Беларусь и Россия стали другими. Исходя из этих позиций, наши страны-союзники продолжат выстраивать отношения и на внешнем контуре. Например, санкционная политика зарубежных государств и общий характер военных угроз создали чувство взаимной необходимости и солидарности. В таких условиях лидеры наших стран совместили усилия и выстроили архитектуру своей безопасности заново.

Ключевой тезис главы государства здесь заключается в том, что нравится это зарубежным политикам или нет, но им придется считаться с тем, какими мы стали. И если кто-либо из других стран захочет восстановить отношения, то добро пожаловать к нам обновленным.

«Никто не закрывается, мы вас примем здесь под наши новые условия с учетом ситуации на земле и возьмем только то, что нам нужно», – подчеркнул Президент.

Действовать и принимать решения в парадигме интересов своих государств – это свойственно сильным лидерам. Но эмпатия к схожим трудностям и угрозам – это что-то особенно характерное, что мы можем пронаблюдать в череде рабочих визитов главы государства. Это проявляется в том, как, приезжая с рабочим визитом в какую-либо из подавляемых Западом стран, Президент подмечает и общую боль от попыток вмешательства посторонних.

А то, что Президент предлагает взамен непростым условиям институт взаимовыручки и поддержки в тех сферах развития стран, где это бы было во благо.