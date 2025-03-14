Психиатр-нарколог: образ бытового алкоголика меняется – это могут быть успешные бизнесмены

Функциональные алкоголики – тренд нашего времени. По сути, они не вписываются в привычный образ запойных пьяниц, потому что внешне это вполне приличные люди. У них все хорошо на работе, в семье, в социальной жизни, но они зависимы от спиртного, рассказали в проекте «В поисках истины» на СТВ.