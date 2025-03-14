Психиатр-нарколог: образ бытового алкоголика меняется – это могут быть успешные бизнесмены

Функциональные алкоголики – тренд нашего времени. По сути, они не вписываются в привычный образ запойных пьяниц, потому что внешне это вполне приличные люди. У них все хорошо на работе, в семье, в социальной жизни, но они зависимы от спиртного, рассказали в проекте «В поисках истины» на СТВ.
Ирина Бразевич, врач-психиатр-нарколог УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»:
Образ алкоголика, бытового алкоголика, изменяется в последнее время. Был образ человека нереализованного, с низким материальным достатком. Сейчас это вполне успешные бизнесмены, люди, занимающие высокие должности, которые ставят перед собой очень много задач, планов. А как расслабиться, отдохнуть, снять этот груз с плеч? Вот и прибегают вечером к употреблению, снятию напряжения.
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