Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали

Новости Беларуси. В минском «Почтовом салоне» открылась новогодняя фотозона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь работники почты создали уютный интерьер для фото в праздничном антураже. Среди новогодних декораций камин с искусственным пламенем и главный символ Нового года – украшенная ель. Традиционно под хвойным деревом – яркие подарки.

Сделать памятные кадры можно на первом этаже Главпочтамта. Здесь же установили и ящик для писем Деду Морозу. Отправлять послания главному зимнему волшебнику в Беловежскую Пущу уже стало доброй традицией.