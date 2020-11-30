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Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали

30 ноября 2020 14:12
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Новости Беларуси. В минском «Почтовом салоне» открылась новогодняя фотозона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали-1

Здесь работники почты создали уютный интерьер для фото в праздничном антураже. Среди новогодних декораций камин с искусственным пламенем и главный символ Нового года – украшенная ель. Традиционно под хвойным деревом – яркие подарки.

Сделать памятные кадры можно на первом этаже Главпочтамта. Здесь же установили и ящик для писем Деду Морозу. Отправлять послания главному зимнему волшебнику в Беловежскую Пущу уже стало доброй традицией.

Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали-4

Екатерина Журавская, официальный представитель Белпочты:
В крупных отделениях почтовой связи страны установлены специальные ящики для писем Деду Морозу и Снегурочке. Туда тоже каждый желающий может прийти, написать письмо, отправить Деду Морозу. Отправить письмо можно и в любом другом почтовом ящике, но, согласитесь, в такое время волшебства и чуда все должно быть по-особенному. Особенно детям нравится такой вариант переписки с Дедом Морозом.

Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали-7

Кроме того, у каждого есть возможность подарить внимание и любовь своим близким, отправив теплые слова на открытке или в конверте. К Новому году и Рождеству почта по традиции разработала праздничные коллекции марок, открыток, карточек и конвертов.

# Новый год # общество # Екатерина Журавская # Фотофакт

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