Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали

Новости Беларуси. В минском «Почтовом салоне» открылась новогодняя фотозона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В минском «Почтовом салоне» открылась новогодняя фотозона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь работники почты создали уютный интерьер для фото в праздничном антураже. Среди новогодних декораций камин с искусственным пламенем и главный символ Нового года – украшенная ель. Традиционно под хвойным деревом – яркие подарки.
Сделать памятные кадры можно на первом этаже Главпочтамта. Здесь же установили и ящик для писем Деду Морозу. Отправлять послания главному зимнему волшебнику в Беловежскую Пущу уже стало доброй традицией.
Екатерина Журавская, официальный представитель Белпочты:
В крупных отделениях почтовой связи страны установлены специальные ящики для писем Деду Морозу и Снегурочке. Туда тоже каждый желающий может прийти, написать письмо, отправить Деду Морозу. Отправить письмо можно и в любом другом почтовом ящике, но, согласитесь, в такое время волшебства и чуда все должно быть по-особенному. Особенно детям нравится такой вариант переписки с Дедом Морозом.
Кроме того, у каждого есть возможность подарить внимание и любовь своим близким, отправив теплые слова на открытке или в конверте. К Новому году и Рождеству почта по традиции разработала праздничные коллекции марок, открыток, карточек и конвертов.