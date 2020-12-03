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«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году

03 декабря 2020 08:51
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Новогодние праздники мчатся в столицу, а это значит самое время примерять новые наряды. Бордо, глубокий синий и незаменимое золото – в этом году каждый уголок Минска будет блистать всеми королевскими цветами.  

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама»:  
На Октябрьской площади мы предполагаем установить огромные масштабные световые конструкции, сказочные фотозоны, которые будут большим подарком для малышей. Интересная фотозона ждет наших маленьких жителей возле цирка.  

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году-1

Главная красавица страны в этом году тоже засияет как никогда. Яркие елочные аксессуары будут сделаны вручную, а значит с душой.  

Татьяна Бугоркова:  
Сейчас завершился конкурс новогодних елочных игрушек «Новогодняя красавица», в котором очень активно приняли участие трудовые коллективы наших предприятий и организаций. Уже подведены итоги, выбраны победители, фавориты. Эскизы победителей будут изготовлены в виде готовых игрушек и установлены на главной елке на Октябрьской площади, вот там как раз будут присутствовать и символ года, и логотипы предприятий-победителей.   

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году-4

Три тысячи гирлянд длиной в почти 150 километров. С приходом праздника столица вновь засияет ярче звезд. Новогодняя иллюминация на центральных проспектах останется прежней, так же как и знаменитая фотозона с каретой и лошадью. 

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году-7

А вот светящиеся шары в этом году переедут с привычной Октябрьской площади к «Чижовка-Арене».  

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году-10

Также минчан ждет приятный сюрприз: четыре новых участка дорог столицы тоже совсем скоро зажгутся в унисон с главной елкой страны.  

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году-13

Игорь Пятигорец, заместитель начальника электросетевого района № 5 предприятия «Мингорсвет»:
Путепровод по проспекту Дзержинского, по улицам Денисовская, Маяковского, Ванеева, по проспекту Рокоссовского будет украшен по-новому.  

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году-16

Мы уже начали устанавливать новые световые фигуры – световые деревья. На площади Октябрьской будет роща.  

«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году-19

Традиционно главная елка страны на Октябрьской площади и ее младшие сестры на площади Герба и Флага будут украшены по уникальной пиксельной технологии.  

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Игорь Пятигорец # Вероника Макаревич # Фотофакт # Новый год

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