«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году

Новогодние праздники мчатся в столицу, а это значит самое время примерять новые наряды. Бордо, глубокий синий и незаменимое золото – в этом году каждый уголок Минска будет блистать всеми королевскими цветами. Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама»:

На Октябрьской площади мы предполагаем установить огромные масштабные световые конструкции, сказочные фотозоны, которые будут большим подарком для малышей. Интересная фотозона ждет наших маленьких жителей возле цирка.

Главная красавица страны в этом году тоже засияет как никогда. Яркие елочные аксессуары будут сделаны вручную, а значит с душой. Татьяна Бугоркова:

Сейчас завершился конкурс новогодних елочных игрушек «Новогодняя красавица», в котором очень активно приняли участие трудовые коллективы наших предприятий и организаций. Уже подведены итоги, выбраны победители, фавориты. Эскизы победителей будут изготовлены в виде готовых игрушек и установлены на главной елке на Октябрьской площади, вот там как раз будут присутствовать и символ года, и логотипы предприятий-победителей.

Три тысячи гирлянд длиной в почти 150 километров. С приходом праздника столица вновь засияет ярче звезд. Новогодняя иллюминация на центральных проспектах останется прежней, так же как и знаменитая фотозона с каретой и лошадью.

А вот светящиеся шары в этом году переедут с привычной Октябрьской площади к «Чижовка-Арене».

Также минчан ждет приятный сюрприз: четыре новых участка дорог столицы тоже совсем скоро зажгутся в унисон с главной елкой страны.

Игорь Пятигорец, заместитель начальника электросетевого района № 5 предприятия «Мингорсвет»:

Путепровод по проспекту Дзержинского, по улицам Денисовская, Маяковского, Ванеева, по проспекту Рокоссовского будет украшен по-новому.

Мы уже начали устанавливать новые световые фигуры – световые деревья. На площади Октябрьской будет роща.