Ёлочные базары начнут работать в Минске 22 декабря

Новости Беларуси. Елки, сосны, зеленые и голубые, живые и в кадках. 22 декабря в Минске начнут работать елочные базары. Точек продаж будет 85, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоимость станет известна чуть позже. Частники закупают ели у лесхозов и пока не озвучили информацию о ценах. Время работы базаров также определят сами продавцы. Дополнить праздничное настроение новогодней покупкой можно будет вплоть до 31 декабря.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В прошлом году мы провели эксперимент и продали право аренды данных площадок через аукцион. Мы продавали на 92 площадки права аренды, по итогам нескольких конкурсов реализовано было именно 85. В договоре аренды указан срок (и этот срок был обязательным при проведении аукциона) – право аренды в течение трех лет. Поэтому те субъекты хозяйствования, которые в прошлом году победили на аукционах, продолжат в этом году торговать живыми елями, елями в кадках либо другими.