Принципиальная задача – не допустить нарушения границы. В Минске собралось руководство Госпогранкомитета

Новости Беларуси. Учебно-методический сбор руководящего состава Госпогранкомитета стартовал в Минске. На протяжении трех дней они будут совершенствовать свои профессиональные навыки, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета:

В свою очередь мы ожидаем потихоньку возвращения пассажиропотока, который у нас был ранее. Мы все эти вопросы в ходе учебно-методического сбора также обсудим. В плане совершенствования пограничного контроля, в плане пропуска лиц и транспортных средств. Принципиальная задача как была, так и есть, и остается, и будет оставаться – не допустить нарушения государственной границы на въезд в Республику Беларусь. И говорим мы постоянно о качестве пограничного контроля.