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Принципиальная задача – не допустить нарушения границы. В Минске собралось руководство Госпогранкомитета

01 июня 2022 15:35
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Новости Беларуси. Учебно-методический сбор руководящего состава Госпогранкомитета стартовал в Минске. На протяжении трех дней они будут совершенствовать свои профессиональные навыки, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Принципиальная задача – не допустить нарушения границы. В Минске собралось руководство Госпогранкомитета-1

Программа обширна. Занятия будут проводить в нескольких локациях. Участники посетят автодорожный, воздушный и ЖД-пункты пропуска, ознакомятся с новыми технологиями подразделений и пограничной инфраструктурой.

Принципиальная задача – не допустить нарушения границы. В Минске собралось руководство Госпогранкомитета-4

Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета:
В свою очередь мы ожидаем потихоньку возвращения пассажиропотока, который у нас был ранее. Мы все эти вопросы в ходе учебно-методического сбора также обсудим. В плане совершенствования пограничного контроля, в плане пропуска лиц и транспортных средств. Принципиальная задача как была, так и есть, и остается, и будет оставаться – не допустить нарушения государственной границы на въезд в Республику Беларусь. И говорим мы постоянно о качестве пограничного контроля.  

Принципиальная задача – не допустить нарушения границы. В Минске собралось руководство Госпогранкомитета-7

Цель сборов – обменяться опытом, обсудить работу всех погрангрупп и вопросы по внедрению новых технологий для более качественного исполнения обязанностей.

# Госпогранкомитет # общество # Олег Ляшук # Фотофакт

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