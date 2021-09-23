От выплат пенсий до жилищного строительства. Парламентарии подведут итоги единого дня приёма граждан

Новости Беларуси. Отследить общую тенденцию и обсудить механизмы решения проблем, которые волнуют белорусов. Президиум Совета Республики проведет 23 сентября выездное заседание в Березе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом полесском городе парламентарии подведут итоги единого дня приема граждан, который 22 сентября прошел в Брестской области. Обратиться к сенаторам напрямую со своими вопросами смогли жители каждого района – от Бреста до Лунинца.

На встречу с местными отправились сразу 13 сенаторов во главе с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Среди актуальных вопросов, которые волновали людей, – выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры, жилищное строительство.

Обращаться в Совет Республики за помощью для жителей брестского региона не в новинку. Только за 2021 год туда поступило почти 200 посланий.

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