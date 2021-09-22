Планируют открыть в ноябре. Как оснащён новый кардиоцентр в Могилёве и какие операции здесь будут делать?

Новости Беларуси. Новый кардиоцентр планируют открыть в Могилеве в ноябре. Он объединит в себе все кардиологические службы, которые на данный момент разбросаны по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия М ычка, корреспондент: Сразу пять строительных кранов последние несколько месяцев возвышались над Могилевской областной больницей. Такой активной стройки жители города не припомнят. И все ради того, чтобы здесь как можно быстрее появился современный кардиоцентр.

Два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимация. Новый кардиоцентр, где все в одном месте и которого так не хватало в регионе, откроет свои двери уже в ноябре.

Его необходимость назревала уже давно. В год в операционных Могилевской областной клинической больницы проводится более 17 тысяч операций. Ведь больше половины от всех заболеваний в области – это патологии сердечно-сосудистой системы.

Игорь Савостенко, з аместитель г лавного в рача Могилевской о бластной б ольницы: Город Могилев и Могилевская область – это единственный регион, где не было единого центра кардиологической службы, так называемых кардиодиспансеров. Учитывая, что эти отделения кардиологического профиля были разбросаны по всему городу, пришла замечательная мысль объединить все эти отделения и создать единый центр.

Новые стены – это только часть долгожданного проекта, куда интереснее их начинка. Уже через две недели сюда поступит оборудование – самое последнее слово в кардиомедицине. И среди новой техники ожидают почти эксклюзивные девайсы для гибридных операционных. Например, ангиографический комплекс, который позволит медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами, с минимумом травм и максимумом эффекта.

Игорь Савостенко:

У нас достаточно хорошее отделение кардиохирургии, которое за последние 10 лет дважды было признано лучшим кардиохирургическим отделением среди регионов Беларуси. У нас достаточно серьезные ребята, которые уже овладели методиками. И сейчас еще наши трое ребят учатся в Минске для овладения проблемами аритмологии.