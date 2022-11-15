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От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»

15 ноября 2022 19:30
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Новости Беларуси. Реальный шанс воплотить в жизнь свою мечту. БРСМ открывает 12-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он направлен на поиск лучших задумок в различных сферах, которые могли бы быть полезны для общества.

Подробнее в материале Карины Верховцевой.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-1

Реализация своих планов, возможностей и целей, которые ты ставишь на свою жизнь.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-4

Найти единомышленников, получить поддержку со стороны других.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-7

Возможности. Найти новых друзей, с кем-то познакомиться. Получить какой-то совет очень важный.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-10

Карина Верховцева, корреспондент:
Старт 12-го сезона площадки для реализации идей, которые на первый взгляд кажутся невоплотимыми. И сразу, чтобы оценить масштабы проекта, к цифрам и фактам. «100 идея для Беларуси» – это более 16 тысяч заявок на участие, около 3 тысяч реализованных проектов, грантовая поддержка инициатив, а также ежегодные победы на международной арене.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-13

15 ноября уже официально начало нового сезона положено. Впервые прошло публичное подписание положения конкурса. А это значит, что сбор заявок открыт. Номинации на любой творческий вкус – от строительной до фармацевтической отрасли. По итогам определят и лучшую бизнес-идею.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-16

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Хочется пожелать, чтобы из 100 идей было 100 реальных проектов, чтобы каждый проект находил свое воплощение. И задача нашей организации БРСМ, Министерства образования, комитета по наукам и технологиям Национальной академии наук – довести наши молодые таланты до предприятия, до производства, внедрить и укрепить конкурентоспособность нашего государства.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-19

Мало сгенерировать идею, важно понимать дальнейшие шаги – финансирование, согласование, актуальность. В стороне не остаются и лучшие проекты прошлых сезонов. Например, настольная игра с акцентом на исторический экскурс по нашей Синеокой. К слову, большинство проектов носят образовательный характер.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-22

Артем Игнатенко, участник проекта «100 идей для Беларуси»:
Просто понимаем, что сейчас как никогда люди начали забывать свою историю. И, несомненно, с самого детства надо людям показывать, что представляет собой наша страна, какое культурное наследие она несет и что у нас очень много интересных, запоминающихся мест.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-25

И несмотря на то, что за плечами уже столько традиционных ритуалов, вносятся и новации. Например, теперь Национальная академия наук официально соорганизатор.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-28

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Активно идет в область биотехнологий, это машиностроение. Много молодежных проектов в гуманитарной сфере, например, в части сохранения историко-культурного наследия, тем более в Год исторической памяти.

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-31

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Наш республиканский конкурс явился фактически пионерским конкурсом и впоследствии был масштабирован до конкурса «100 идей для СНГ». Очень удачно наши ребята представляют там проекты, приезжают победителями. В принципе, мы уверены, что через год мы будем видеть очередных наших финалистов на конкурсе «100 идей для СНГ».

От строительства до фармацевтики. 15 ноября стартовал 12-й сезон проекта «100 идей для Беларуси»-34

За все время существования проекта он стал не только визитной карточкой БРСМ, но и брендом Беларуси. Главная задача – развить потенциал молодежи и внедрить в реальный сектор экономики новые разработки. Победители претендуют на гранты Белорусского инновационного фонда – поддержка и партнерство обеспечены. А самым гениальным идеям уж точно суждено претвориться в жизнь, а не остаться на бумаге.

# БРСМ # общество # Карина Верховцева # Андрей Иванец # Александр Лукьянов # Артем Игнатенко # Станислав Юрецкий # Фотофакт

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