«Зарплата хорошая, вообще не жалуемся». Чего не хватает молодёжи в сёлах – обсудили на могилёвском областном форуме

Новости Беларуси. Что нужно молодежи в селах, обсудили в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актуальные, а порой и острые вопросы – от ненормированного рабочего дня до трудностей в создании семьи – звучали 15 ноября на областном форуме. Встреча объединила начинающих специалистов самых разных профессий, которые трудятся в глубинке. Работа, жилье, туризм, бизнес и даже личная жизнь. Чего не хватает сельской молодежи для полного счастья? Знает наш корреспондент Юлия Мычка. Своим решением стать ветеринарным врачом Мария Дударенко буквально ошарашила родителей-экономистов. Всего одна экскурсия в Витебскую ветеринарную академию определила профессиональный путь девушки.

Мария Дударенко, главный ветврач сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Мы работали, это был страх первой недели. Я вообще не понимала, что от меня хотят и что мне нужно делать. Как работать с этим большим животным, как к нему подходить, что делать, но спустя месяц уже понимаешь, что тебе нужно делать, когда, зачем. И для чего ты это делаешь, что самое главное. И работа пошла. За пять лет работы из Маши девушка превратилась в Марию Владимировну – главного ветеринарного врача. В этой должности она единственная дама в районе и теперь отвечает за здоровье животных. А их здесь больше 9 500. Целевое направление заканчивается летом, и сомнений нет – Мария остается.

Мария Дударенко:

Зарплата хорошая, вообще не жалуемся. Есть проблемы со свободным временем, но специфика профессии, опять же, обязывает. Животное не знает, что такое выходной, что такое ночь, почему ты хочешь спать – я хочу болеть, вот, приезжай, спасай меня. Своей историей Мария охотно делится с участниками форума сельской молодежи. Она яркий пример – профессионально реализоваться в деревенской местности можно. Чтобы закрепить кадры на селе, агропредприятия не скупятся на бонусы: приличный социальный пакет – от предоставления жилья до медицинской страховки в 5 000 рублей. А еще денежные подарки к свадьбе и рождению детей.

Наталья Шаповалова, заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Мы стараемся, во-первых, подойти с такой целью человечности к молодым специалистам – это же дети. И, конечно, мы стараемся, чтобы они к нам пригрелись и остались у нас, поэтому у нас и строительство жилья.

Форум сельской молодежи как раз и нацелен определить то слабое звено, которое вынуждает молодых людей бежать из деревни. К слову, недавний соцопрос показал, что на первом месте здесь даже не зарплата или жилищный вопрос. Ненормированный рабочий день – вот что пугает молодых специалистов сегодня больше всего. Над этим в сфере АПК задумались и работают, но для молодежи есть другой выход – организовать свой бизнес.

Павел Мариненко, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома:

Не только молодежь из сельской местности хочет заниматься бизнесом на селе, но и городская молодежь, в том числе и из Могилева. Их бизнес-планы и бизнес-проекты, а именно как реализовать себя с небольшим сельскохозяйственным предприятием, как сегодня начать выращивать продукцию, как взять в аренду озеро и прочее. Открытый диалог сельской молодежи и экспертов – это возможность показать ребятам, что престиж аграрных профессий растет, а у деревни уж точно есть будущее. А кто-то уже вместе с новой сельской пропиской обрел простое человеческое счастье.