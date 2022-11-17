«От сессии до сессии живут студенты весело». Сколько времени нужно для подготовки к экзаменам, спросили у современной молодёжи
О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Самое напряженное время для студентов – это, наверное, сессия. Как вы готовитесь к сессии? Прямо перед самой сессией или все-таки стараетесь на протяжении всего времени обучения?
Артур Беть, студент факультета дошкольного образования БГПУ:
Да, конечно, это такой вопрос очень хороший.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У вас от сессии до сессии живут студенты весело – так или нет?
Ольга Шерснева:
Учитывая танцы, репетиции.
Артур Беть:
Да, каждый день, на самом деле очень занят. Потому что каждый день практически репетиции.
Юлия Самусенко:
Время на учебу остается?
Артур Беть:
Конечно же, остается.
Юлия Самусенко:
Ночью или когда, в какое время суток?
Артур Беть:
Ночью все учим, чтобы приходить на наши пары и стараться отвечать очень хорошо, чтобы преподаватель тебя заметил, чтобы хорошие отметки получать.
Ольга Шерснева:
Станислав, а вы?
Станислав Краско, заместитель председателя студенческого совета БГУ:
Студенческая жизнь дает подготовку более смещенную к самой сессии. Я непосредственно начинаю готовиться недели за две до начала периода сессионного. В основном вся жизнь в студенчестве, каждый день какие-то мероприятия, проводятся форумы.
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