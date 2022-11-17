«От сессии до сессии живут студенты весело». Сколько времени нужно для подготовки к экзаменам, спросили у современной молодёжи

О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Самое напряженное время для студентов – это, наверное, сессия. Как вы готовитесь к сессии? Прямо перед самой сессией или все-таки стараетесь на протяжении всего времени обучения?

Артур Беть, студент факультета дошкольного образования БГПУ:

Да, конечно, это такой вопрос очень хороший. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

У вас от сессии до сессии живут студенты весело – так или нет? Ольга Шерснева:

Учитывая танцы, репетиции. Артур Беть:

Да, каждый день, на самом деле очень занят. Потому что каждый день практически репетиции. Юлия Самусенко:

Время на учебу остается?