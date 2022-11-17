Много ли минчане платят за коммуналку и как сэкономить на этом? Поделились эксперты

Сегодня в центре внимания работа коммунальных служб и те, кто по собственной инициативе делает город чище, красивее и комфортнее, а также контроль и поддержка городских властей. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Еще одна важная дата в системе ЖКХ. 11 ноября отметили Международный день энергосбережения. Оценили ли люди то, что кажется на первый взгляд доступным? На примере Европы мы понимаем, что счета за коммунальные услуги могу вдруг стать очень тяжелыми, и к этому нужно быть готовым. Ко всему нужно быть в этой жизни готовыми. Как охарактеризуете минчан в их экономности жилищно-коммунальных услуг, их расходовании (той же воды, электроэнергии)? Насколько соблюдаются самые простые и элементарные правила?

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:

Если взять по среднестатистическому минчанину, то расходы электроэнергии и воды будут на невысоком европейском уровне. Надо сказать, что люди привыкли экономить, колоссальный вклад, как бы ни казалось это банальным, внесли дети, с которыми в школах, в детских садах проводили акции, конкурсы. Они уже к этому привыкли, где-то за родителями выключают свет, о чем-то рассказывают. Что касается того, оценили ли вес этого счет-извещения, если у человека был опыт платить большие суммы, то эту экономию он оценит, если нет, то надо понимать, что у нас был период… Ведь все тарифы выведены на стопроцентную окупаемость, хотя еще 5 лет назад дай бог, если 30 % платили. Эта работа была сложная: как снизить затраты в системе, чтобы люди не так сильно почувствовали. Но сегодня кроме горячего водоснабжения и отопления люди все платят 100% – что потребил, то и оплачиваешь. Это внутренний стимул. Я считаю, что это большой плюс не только в столице, но и в нашей стране, что доступность коммунальных услуг в полном объеме не стоит семейному бюджету астрономической цифры. И тем, кому это неподъемно, у нас безналичные жилищные субсидии в автоматическом режиме. Если это превышает уровень твоего дохода, то государство автоматически это компенсирует. Екатерина Забенько:

Насколько можно снизить сумму жировки? Насколько существенно эта сумма может отличаться?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Тема очень важная, она касается каждого жителя. Можно экономить. Многие летом приезжают на дачу и там потребляют столько воды, сколько хотят. Дом состоит не только из квартир. В подвале есть теплообменники, есть определенные датчики. Иногда даже от них больше зависит экономия, чем от жителей. Я понимаю, что нужно вкладывать большие деньги. Это большие деньги – новые технологии, новое оборудование, но оно потом себя окупает и показывает себя с лучшей стороны. Мы говорим и о грамотности человека в ЖКХ, что он должен разбираться не только в пределах своей квартиры. Например, потрогать батареи. Если они у тебя плюсовая температура, очень сильно греют, нужно сообщить об этом, чтобы пережога не было.

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ №1 Советского района Минска»:

Сегодня есть много механизмов, когда люди могут обратиться со своими вопросами, в том числе касающиеся перегрева. Это в первую очередь знакомая всем служба 115. Сегодня вопрос перетопов, наверное, актуален. На улице плюсовая температура, и сегодня мы настроены на то, чтобы оперативно устранять те обращения, которые поступают от наших жителей. Олег Аврутин:

Даже обращений к нам как к депутатам с каждым годом на эти перегревы становится меньше. Благодаря тому, что налаживается обратная связь. Человек раньше в 115 обратился, а потом еще месяц мог ждать, чтобы кто-то среагировал. Сейчас этот период реакций в основном уменьшается, и это позволяет реагировать. А где этого не происходит по разным причинам, то здесь уже люди начинают говорить: за что мы платим? То есть реакция на обратную связь дает действительно хороший эффект. Екатерина Забенько:

Сами ли вы экономите? Что реально помогает? Потому что я прочитала: и чайник полный не кипятить, и на целую конфорку ничего не ставить. Если вникать, то там очень много советов. Понятно, чистишь зубы, выключая воду, мылишься под душем – тоже воду выключай, лишний раз свет не включай. Что бы посоветовали вы, что реально работает и что реально может отразиться на цифрах жировки?