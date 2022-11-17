«Все дороги открыты». Как в Беларуси поддерживают инициативную молодёжь?

О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Диана Мишура, руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин, начальник спортивного клуба БГУФК:

Сегодня поддержка на уровне государства очень высокая. У нас есть президентские стипендиаты, различные фонды поддержки студенческой молодежи. Поэтому, я думаю, что сегодня молодежи – иди только, реализовывай себя, а поддержка со всех сторон. Проект молодежных инициатив, который по линии Белорусского республиканского союза молодежи, при поддержке Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, гранты, которые выигрывает наша молодежь – в 2021-м, 2022 году. То есть молодежи сегодня все дороги открыты, только нужно их постигать.