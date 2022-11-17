«Все дороги открыты». Как в Беларуси поддерживают инициативную молодёжь?

О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
О том, какие они – современные студенты, чем живет сегодня молодежь и как влияет на общественную жизнь страны, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Диана Мишура, руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин, начальник спортивного клуба БГУФК:
Сегодня поддержка на уровне государства очень высокая. У нас есть президентские стипендиаты, различные фонды поддержки студенческой молодежи. Поэтому, я думаю, что сегодня молодежи – иди только, реализовывай себя, а поддержка со всех сторон. Проект молодежных инициатив, который по линии Белорусского республиканского союза молодежи, при поддержке Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, гранты, которые выигрывает наша молодежь – в 2021-м, 2022 году. То есть молодежи сегодня все дороги открыты, только нужно их постигать.
Станислав Краско, заместитель председателя студенческого совета БГУ:
В принципе, хотелось бы добавить, что когда участвуешь во всей этой студенческой жизни, даже если без какой-то награды, то ты приобретаешь, как говорится, скилы определенные. То есть если ты руководитель, нужно обладать навыками медиации, если какой-то спор, чтобы его наиболее благоприятно для всех сторон разрешить. Лидерские свои качества тренируешь, когда работаешь с публикой, своими друзьями, своей командой. Это все развивается, когда участвуешь в органах студенческого самоуправления.
Зачетная книжка в электронном виде. Как перед экзаменом зовут халяву современные студенты – подробнее здесь.