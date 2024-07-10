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Оксилия Мнангагва: в истории Зимбабве ещё не было такого сотрудничества, как с Беларусью

10 июля 2024 13:43
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Беларусь намерена реализовать все договоренности с Зимбабве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первой леди этой африканской страны. Оксилия Мнангагва не впервые в Беларуси, она занимается конкретными проектами в важнейших сферах: здравоохранении, подготовке кадров, а также организации детского питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксилия Мнангагва: в истории Зимбабве ещё не было такого сотрудничества, как с Беларусью-1

Диалог продолжился уже за закрытыми дверями. Как после поделилась первая леди Зимбабве, есть много точек соприкосновения. Причем не только между Беларусью и Зимбабве, есть проекты, которые могут осуществляться по всей Африке.

Оксилия Мнангагва: в истории Зимбабве ещё не было такого сотрудничества, как с Беларусью-4

Оксилия Мнангагва, первая леди Республики Зимбабве:
В истории Зимбабве еще не было сотрудничества такого масштаба, как с вашей страной. И я хотела бы напомнить, что Зимбабве обладает уникальным географическим расположением. И если мы наладим сотрудничество, оно распространится и на другие страны континента.

# Беларусь-Зимбабве # общество # Александр Лукашенко # Оксилия Мнангагва

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