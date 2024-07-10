Оксилия Мнангагва: в истории Зимбабве ещё не было такого сотрудничества, как с Беларусью

Беларусь намерена реализовать все договоренности с Зимбабве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первой леди этой африканской страны. Оксилия Мнангагва не впервые в Беларуси, она занимается конкретными проектами в важнейших сферах: здравоохранении, подготовке кадров, а также организации детского питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог продолжился уже за закрытыми дверями. Как после поделилась первая леди Зимбабве, есть много точек соприкосновения. Причем не только между Беларусью и Зимбабве, есть проекты, которые могут осуществляться по всей Африке.