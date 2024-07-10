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Лукашенко встретился с первой леди и делегацией из Зимбабве

10 июля 2024 10:45
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Беларусь намерена реализовать все договоренности с Зимбабве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первой леди этой африканской страны. Оксилия Мнангагва не впервые в Беларуси, она занимается конкретными проектами в важнейших сферах: здравоохранении, подготовке кадров, а также организации детского питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко встретился с первой леди и делегацией из Зимбабве-1

Александр Лукашенко отметил важность и значимость данной миссии и подчеркнул, что Беларусь сделает все необходимое. На нас можно рассчитывать. Сопровождают первую леди Зимбабве представители компаний самых разных сфер: от горнодобывающей и сельскохозяйственной до информационной и туристической. По всем направлениям у нас есть двусторонние договоренности. Их развитие курирует непосредственно министр иностранных дел Беларуси. Как подчеркнул глава государства, Максим Рыженков в ближайшее время сможет побывать в Зимбабве и при необходимости откорректировать общие планы и задачи. Также в Беларуси ожидают визит на самом высоком уровне.

Лукашенко встретился с первой леди и делегацией из Зимбабве-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что мы ждем визит Президента Зимбабве в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии. В реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны. И посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси, и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эммерсону, моему давнему другу, самые добрые пожелания и нашу решимость реализовать наши договоренности.

Лукашенко встретился с первой леди и делегацией из Зимбабве-7

Президент обратил внимание, что делегация из Зимбабве посещает Беларусь в дни проведения «Славянкого базара» и (что важно) привезла частицу своей культуры.

# Беларусь-Зимбабве # общество # Александр Лукашенко # Оксилия Мнангагва

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