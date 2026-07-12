От первых сделок в 90-е до масштабных проектов. Как менялись отношения Минска и Ташкента

Более 30 лет сотрудничества: от первых сделок в 90-е к стратегическому партнерству и крупным промышленным проектам. Это все о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Можно много и долго говорить об истории отношений, анализировать взлеты и падения, вспомнить ту самую беседку, когда-то подаренную лидером Узбекистана нашему Президенту. Красивый жест, в духе восточного гостеприимства. Но время долгих чаепитий, даже на Востоке, уходит в прошлое. Сегодня время – деньги, и мы умеем их считать и зарабатывать. Главное, желание, как говорится. Посмотрите на уровень товарооборот Минска и Ташкента. Только-только ставили цель в миллиард долларов, поднажали и в самые короткие сроки практически добрались до заветной цифры. Ну и сразу прилетела новая установка – увеличиваем до двух. А сотрудничество от тактического переходит в разряд стратегического. Президенты подписали отдельную декларацию и назвали этот шаг историческим.

У Беларуси появилась еще одна точка присутствия на карте мира. В принципе, она и была, но теперь стала еще весомее. Теплые отношения Минска с Ташкентом теперь перешли на качественно новый стратегический уровень.

Этот визит Президента Узбекистана в Беларусь стал историческим. Шавкат Миромонович прилетел в Минск и не стал дожидаться дня официальных переговоров. Александр Григорьевич встречал у себя дома. Признак особых, теплых отношений.

А уже во время официальной встречи вайб тот же, только Президенты в галстуках. А по лицам первых лиц понятно, эта встреча не только глав государств, но и друзей. То было понятно и по шуткам, и по расположению духа. Но процедуру надо соблюсти.

Из-за сырой погоды церемонию встречи перенесли под крышу Дворца Независимости, в Зал торжественных церемоний. Ближе к ненастью и мировой геополитический климат. Только близкие отношения лидеров способны раскрыть зонтик над нашими странами. Парадигма отношений Беларуси и Узбекистана кардинально поменялась за последние годы – Рыженков. В нашей внешнеполитической концепции сотрудничество с Центральноазиатским регионом – отдельная страница. Да и в целом мы сейчас активно идем в страны Глобального Юга. Но именно с государствами Средней Азии мы были в одном союзе. И теперь разговариваем на одном языке. Речь не только про русский, но и язык геополитического позиционирования. Лукашенко – Мирзиёеву: мы ведем активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Подробнее здесь.

Личные отношения между лидерами для Азии вообще очень важны в межгосударственном диалоге. А в отношениях с Узбекистаном Минску хватило мудрости не порвать контакты. Объединяет не только прошлое, но и настоящее. Обе страны на геополитических перекрестках, обе дорожат своим суверенитетом, обе бесконфликтны и хотят продуктивных отношений с близкими соседями и дальними партнерами. Не все это приветствуют, но мы-то понимаем друг друга. Мирзиёев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью.

Да, есть сотрудничество на разных интеграционных площадках, там больше политики, а как показывает практика, для экономики эффективнее всего прямой диалог. Такие встречи первых лиц всегда стимулируют рост товарооборота. После нашего визита в Ташкент в 2024-м мы достигли миллиардного оборота в долларовом эквиваленте, а лишь за эти полгода уже нарастили товарооборот на 30 % по сравнению с рекордным 2025-м. Уже сейчас спокойно говорим о х2 и уверенно – о достигнутых договоренностях. Беларусь и Узбекистан совершили рывок в отношениях – Лукашенко. Три часа вечерних переговоров, полтора в узком формате, а затем обстоятельная встреча в широком составе. Все было посвящено поиску точек роста. Классика белорусской дипломатической доктрины – это на тракторах. Мы уже давно в Узбекистане, хотя рынок насыщен. На нем мы встречаемся со своими близкими и партнерами Китаем, Россией, тут же Турция и Южная Корея. Наши тракторы маневреннее, трехколесные, зеленого цвета – специально для хлопковых полей.

Вадим Кантор, заместитель маркетинг-директора по сервису – начальник управления сервиса и технической экспертизы Минского тракторного завода:

У нас есть такой хороший проект с одним из наших давних партнеров, через который мы реализуем трактора, также сборку тракторов мощностью от 50 до 212 лошадиных сил. На сегодняшний день один из этих партнеров благодаря вхождению в бюджетные дотации будет получать лицензию на сборку тракторов для дальнейшей реализации наших всех совместных проектов.