От первых сделок в 90-е до масштабных проектов. Как менялись отношения Минска и Ташкента
Более 30 лет сотрудничества: от первых сделок в 90-е к стратегическому партнерству и крупным промышленным проектам. Это все о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Можно много и долго говорить об истории отношений, анализировать взлеты и падения, вспомнить ту самую беседку, когда-то подаренную лидером Узбекистана нашему Президенту. Красивый жест, в духе восточного гостеприимства. Но время долгих чаепитий, даже на Востоке, уходит в прошлое. Сегодня время – деньги, и мы умеем их считать и зарабатывать. Главное, желание, как говорится.
Посмотрите на уровень товарооборот Минска и Ташкента. Только-только ставили цель в миллиард долларов, поднажали и в самые короткие сроки практически добрались до заветной цифры. Ну и сразу прилетела новая установка – увеличиваем до двух. А сотрудничество от тактического переходит в разряд стратегического. Президенты подписали отдельную декларацию и назвали этот шаг историческим.
У Беларуси появилась еще одна точка присутствия на карте мира. В принципе, она и была, но теперь стала еще весомее. Теплые отношения Минска с Ташкентом теперь перешли на качественно новый стратегический уровень.
Этот визит Президента Узбекистана в Беларусь стал историческим. Шавкат Миромонович прилетел в Минск и не стал дожидаться дня официальных переговоров. Александр Григорьевич встречал у себя дома. Признак особых, теплых отношений.
А уже во время официальной встречи вайб тот же, только Президенты в галстуках. А по лицам первых лиц понятно, эта встреча не только глав государств, но и друзей. То было понятно и по шуткам, и по расположению духа. Но процедуру надо соблюсти.
Из-за сырой погоды церемонию встречи перенесли под крышу Дворца Независимости, в Зал торжественных церемоний. Ближе к ненастью и мировой геополитический климат. Только близкие отношения лидеров способны раскрыть зонтик над нашими странами.
Парадигма отношений Беларуси и Узбекистана кардинально поменялась за последние годы – Рыженков.
В нашей внешнеполитической концепции сотрудничество с Центральноазиатским регионом – отдельная страница. Да и в целом мы сейчас активно идем в страны Глобального Юга. Но именно с государствами Средней Азии мы были в одном союзе. И теперь разговариваем на одном языке. Речь не только про русский, но и язык геополитического позиционирования.
Лукашенко – Мирзиёеву: мы ведем активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Подробнее здесь.
Личные отношения между лидерами для Азии вообще очень важны в межгосударственном диалоге. А в отношениях с Узбекистаном Минску хватило мудрости не порвать контакты. Объединяет не только прошлое, но и настоящее.
Обе страны на геополитических перекрестках, обе дорожат своим суверенитетом, обе бесконфликтны и хотят продуктивных отношений с близкими соседями и дальними партнерами. Не все это приветствуют, но мы-то понимаем друг друга.
Мирзиёев отметил серьезную базу для продвижения отношений с Беларусью.
Да, есть сотрудничество на разных интеграционных площадках, там больше политики, а как показывает практика, для экономики эффективнее всего прямой диалог. Такие встречи первых лиц всегда стимулируют рост товарооборота.
После нашего визита в Ташкент в 2024-м мы достигли миллиардного оборота в долларовом эквиваленте, а лишь за эти полгода уже нарастили товарооборот на 30 % по сравнению с рекордным 2025-м. Уже сейчас спокойно говорим о х2 и уверенно – о достигнутых договоренностях.
Беларусь и Узбекистан совершили рывок в отношениях – Лукашенко.
Три часа вечерних переговоров, полтора в узком формате, а затем обстоятельная встреча в широком составе. Все было посвящено поиску точек роста. Классика белорусской дипломатической доктрины – это на тракторах. Мы уже давно в Узбекистане, хотя рынок насыщен.
На нем мы встречаемся со своими близкими и партнерами Китаем, Россией, тут же Турция и Южная Корея. Наши тракторы маневреннее, трехколесные, зеленого цвета – специально для хлопковых полей.
Вадим Кантор, заместитель маркетинг-директора по сервису – начальник управления сервиса и технической экспертизы Минского тракторного завода:
У нас есть такой хороший проект с одним из наших давних партнеров, через который мы реализуем трактора, также сборку тракторов мощностью от 50 до 212 лошадиных сил. На сегодняшний день один из этих партнеров благодаря вхождению в бюджетные дотации будет получать лицензию на сборку тракторов для дальнейшей реализации наших всех совместных проектов.
Не только сельхозтехника, но и молочная и мясная продукция, легкая промышленность, фармацевтика – это конкурентные преимущества нашей страны. А совместная кооперация – экспортный почерк.
Беларусь готова производить мебель для Узбекистана – Лукашенко.
К Узбекистану у нас нетривиальный подход. Мы готовы инвестировать в них, а бизнес из солнечного Ташкента – в самые северные земли Беларуси.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Наши коллеги изъявили желание выращивать говядину у нас на территории Республики Беларусь. Поэтому на сегодня уже ряд объектов взят в аренду. Это, как правило, сельскохозяйственные организации Витебской области. И ведется работа по выращиванию скота в этих сельхозпредприятиях с дальнейшей реализацией этого мяса на территории Республики Узбекистан.
Кратко и емко задачи и пользу обозначил Президент. Александр Лукашенко пригласил узбекский бизнес в Витебскую область.
Подробнее в видео.
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