Беларусь и Узбекистан совершили рывок в отношениях – Лукашенко

Минск и Ташкент демонстрируют абсолютное совпадение взглядов на глобальную геополитику, выступая за многополярное мироустройство и невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявил Президент Беларуси во время переговоров с лидером Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По отношениям экономическим Узбекистан входит в десятку, с которыми Беларусь имеет отношения. И третья позиция в СНГ. Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. Мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого Президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось. И мы совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сказали: когда-то мы говорили об одном миллиарде, сегодня мы свободно выговариваем «два миллиарда» и для своих членов правительства, министров определили направления деятельности, которые приведут нас к успеху.

Очень важно, чтобы кроме совместных проектов (здесь мы обязательства жестко будем выполнять) мы с вашей помощью, узбекской, могли выйти и на третьи страны, особенно которые близки к Узбекистану там. У них большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более что эта работа началась.

Мы только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаний. Компаний, которые я знаю. Вы молодцы. Самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БЕЛАЗа. Готовы выходить на 220. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны, в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению вы вчера говорили, под 3 тысячи можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет, по всему машиностроительному комплексу.

В гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться. Никто вам не пожаловался, что мы их плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся. Фармация – это наша тема. И готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры. Опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо – скажите. Мы всегда готовы.