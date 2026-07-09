Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно

Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске руководители хокимиятов самых крупных регионов густонаселенного Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:
Я с собой редко вожу руководителей регионов, вот три региона со мной присутствуют. И вчера, и сегодня я с ними разговаривал. И в узком кругу мы уже определились по регионам даже, что будем делать, как будем делать, кто останется, кто придет – от разговоров к реальным делам будем переходить.
Потому что Александр Григорьевич очень серьезную перспективу нам охарактеризовал, открыл и дал широкие возможности. Этим надо воспользоваться. Я еще раз говорю. Это исторический момент, если мы сегодня не воспользуемся, завтра будет поздно. Это взаимовыгодно и для Узбекистана, и для Беларуси.
Региональное сотрудничество – это признак открытых отношений на высшем уровне, обоюдного интереса у бизнеса и даже теплых отношений между народами. Мэр Минска стал хедлайнером для наших коллег. Минск промышленный, открыл для себя Ташкент культурный.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Медицина, образование, культура, взаимоотношения в области предприятий по созданию бытовой электроники. Есть очень широкий спектр, который мы заложили в дорожную карту – план мероприятий до 2028 года. И я думаю, что мы сможем реализовать эти мероприятия.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Планы, меморандумы, соглашения и даже дорожная карта. Всего 17 документов готовы к подписанию. Сферы различные, а вайб и темп такого сотрудничества задают главы государств.
Первые лица подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана. А вице-премьеры – дорожную карту до 2030 года. Белорусы помогут построить атомную станцию, будут учить студентов в вузах и специалистов для совместных предприятий. Такого товарооборота в миллиард долларов еще не было в истории взаимоотношений, а теперь и удвоить его – уже реальность. Надо просто ускоряться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Осталось только совсем немного. Всего-то реализовать, о чем договорились. Спасибо вам, уважаемые узбекские друзья. Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте в любое время в любом составе.
Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы сделаем. Я пообещал это Шавкату Миромоновичу. И поверьте, мы свою дорогу пройдем вовремя. И Президент Узбекистана сказал, что он не отстанет.
Вице-премьеры уже занялись выполнением поручений президентов. Даже интервью на ходу.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы наметили одно, а будем делать в два раза больше. Вот итог нашей сегодняшней встречи, которой главы государств на высоком уровне подтвердили намерение белорусской стороны оказать содействие узбекским нашим друзьям в тех направлениях, которые обозначены нашей программой двухсторонних отношений. Чтобы было полное понимание от начала до конца наших поставленных задач.
В знак особого расположения между главами государства Александр Лукашенко лично проводил дорогого гостя в аэропорт. Новые высоты определены, теперь их надо взять.
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