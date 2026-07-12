Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?

Отправимся в Брест. Крупный областной центр и на первый взгляд город с отличной инфраструктурой, но состояние некоторых мостов у местных жителей вызывает тревогу. В соцсетях горожане делятся впечатлениями и лайфхаками, как преодолеть препятствия. Власти стараются оперативно латать скрытые угрозы, но это получается далеко не всегда и далеко не везде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где пешеходам приходится смотреть исключительно под ноги? По небезопасным маршрутам отправилась наша съемочная группа.

Утро для тысяч жителей брестской Граевки начинается с вынужденного экстрима. Причина – Горбатый мост, который каждого заставит буквально приосаниться. Пешеходов здесь всегда много, и все сходятся в одном: мост нуждается в апгрейде. – Неудобно. Я вообще, если честно, первый раз еду. Стремно, проеду я с велосипедом или не проеду.

Это чуть ли не единственный путь из микрорайона к городскому центру. Перед узким тротуаром даже выстраиваются очереди, а преодолеть маршрут с детской коляской или велосипедом и вовсе задача со звездочкой. Юрий Качура каждый день штурмует путепровод по дороге на работу. Спешиться, утверждает, нельзя – иначе дорога будет наглухо заблокирована. Юрий Качура, житель Бреста:

Хотелось бы, чтобы расширили. Хоть одну сторону. Было бы вообще супер. Кухарев проинспектировал строительство путепровода в Каменной Горке.

Этот путепровод – настоящий ветеран, переживший не одну эпоху. Его построили еще в 1899 году, а последний раз капитально ремонтировали сразу после войны. За 80 лет нагрузка выросла в разы, а стандарты безопасности ушли далеко вперед. Мост сегодня с трудом выдерживает ритм города, создавая реальные тупики для пешеходов. При этом, альтернативный объезд – в двух километрах, так что выбирать не приходится. Даниил Дроботов, корреспондент:

Просто перейти на противоположную сторону дороги занимает очень много сил, потому что ближайшие «зебры» находятся слишком далеко друг от друга. Давайте проверим, сколько времени у нас это займет, чтобы найти еще одну «зебру». Время засекли, можно начинать идти. В середине пути нас встречает еще одна проблема. Здесь заканчивается тротуар. Что делать людям, которые не хотят переходить дорогу в неположенном месте и при этом не хотят идти по обочине, непонятно. Продолжаем дальше. Вот мы и дошли. Это заняло у нас больше 9 минут.