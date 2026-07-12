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Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?

12 июля 2026 17:18
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Отправимся в Брест. Крупный областной центр и на первый взгляд город с отличной инфраструктурой, но состояние некоторых мостов у местных жителей вызывает тревогу.

В соцсетях горожане делятся впечатлениями и лайфхаками, как преодолеть препятствия. Власти стараются оперативно латать скрытые угрозы, но это получается далеко не всегда и далеко не везде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Где пешеходам приходится смотреть исключительно под ноги? По небезопасным маршрутам отправилась наша съемочная группа.

Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?-2

Утро для тысяч жителей брестской Граевки начинается с вынужденного экстрима. Причина – Горбатый мост, который каждого заставит буквально приосаниться. Пешеходов здесь всегда много, и все сходятся в одном: мост нуждается в апгрейде.

– Неудобно. Я вообще, если честно, первый раз еду. Стремно, проеду я с велосипедом или не проеду.

Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?-4

Это чуть ли не единственный путь из микрорайона к городскому центру. Перед узким тротуаром даже выстраиваются очереди, а преодолеть маршрут с детской коляской или велосипедом и вовсе задача со звездочкой. Юрий Качура каждый день штурмует путепровод по дороге на работу. Спешиться, утверждает, нельзя – иначе дорога будет наглухо заблокирована.

Юрий Качура, житель Бреста:
Хотелось бы, чтобы расширили. Хоть одну сторону. Было бы вообще супер.

Кухарев проинспектировал строительство путепровода в Каменной Горке.

Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?-6

Этот путепровод – настоящий ветеран, переживший не одну эпоху. Его построили еще в 1899 году, а последний раз капитально ремонтировали сразу после войны. За 80 лет нагрузка выросла в разы, а стандарты безопасности ушли далеко вперед.

Мост сегодня с трудом выдерживает ритм города, создавая реальные тупики для пешеходов. При этом, альтернативный объезд – в двух километрах, так что выбирать не приходится.

Даниил Дроботов, корреспондент:
Просто перейти на противоположную сторону дороги занимает очень много сил, потому что ближайшие «зебры» находятся слишком далеко друг от друга. Давайте проверим, сколько времени у нас это займет, чтобы найти еще одну «зебру». Время засекли, можно начинать идти.

В середине пути нас встречает еще одна проблема. Здесь заканчивается тротуар. Что делать людям, которые не хотят переходить дорогу в неположенном месте и при этом не хотят идти по обочине, непонятно. Продолжаем дальше. Вот мы и дошли. Это заняло у нас больше 9 минут.

Маршрут со звездочкой – как путь на работу в Бресте превратился в полосу препятствий?-8

Впрочем, в профильных ведомствах о проблемах Горбатого моста знают. Но просят брестчан набраться терпения. Объект – уже в очереди на масштабное обновление, правда, старт работ запланирован на 2029 год. Зато проект обещает быть амбициозным – старику-мосту полностью изменят облик: он станет выше и шире.

Андрей Гашев, генеральный директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ»:
Он будет располагаться не на существующем месте, а немножко смещаться в сторону. Поэтому все это, действительно, будет учтено. Для комфорта населения будут минимизированы пешеходные логистические связи, которые будут позволять комфортно пройти. Учреждения, которые мы все знаем, находятся там. И поликлиника детская, и больница наша, одна из центральных в городе Бресте. Поэтому это все будет учтено при строительстве.

Подробности в видео.

# Мосты Беларуси

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