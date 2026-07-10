Экспертное сообщество прогнозирует мощную экономическую отдачу от выхода Беларуси и Узбекистана на уровень глубокого стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анализируя итоги переговоров на высшем уровне и пакет утвержденных соглашений, аналитики сходятся во мнении: Минск и Ташкент фактически формируют сквозную систему межгосударственного производства, где выигрывают обе стороны. «Камволь» создает текстильный альянс с узбекскими партнерами.

Основа любого стратегического союза – это, конечно, люди. Именно поэтому Беларусь и Узбекистан сегодня активно инвестируют в будущее, развивая совместные вузовские программы. Проект «двойных дипломов» открывает молодым людям возможность получить образование сразу по двум национальным стандартам: первые курсы студенты проходят в Ташкенте, а завершают обучение в Минске. Причем университеты работают под конкретные запросы экономики и совместных белорусско-узбекских производств. Специалистов готовят по наиболее востребованным направлениям: машино- и тракторостроению, компьютерной мехатронике, сварочному производству и транспортной логистике. В результате Узбекистан получает высококвалифицированных инженеров и технологов, а Беларусь – поколение молодых профессионалов, для которых наша страна становится не просто местом учебы, а надежным партнером на долгие годы.

Павел Ширвель, декан факультета международного сотрудничества Белорусского национального технического университета:

Если в 2018 году было два вуза-партнера, сейчас у нас 29 таких вузов. Мы реализовываем в полной мере более 75 совместных образовательных программ. Обучается в БНТУ и по совместным образовательным программам БНТУ в Узбекистане более 2 000 узбекистанцев. У нас есть более 50 подписанных договоров и соглашений о сотрудничестве с вузами-партнерами. Для долгосрочного планирования таких масштабных проектов необходима мощная аналитическая поддержка. В рамках официального визита Шавката Мирзиёева состоялось подписание важнейшего документа в экспертной сфере. Белорусский институт стратегических исследований и Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана заключили Меморандум об учреждении Белорусско-Узбекского экспертного совета. Новая постоянно действующая платформа создана для координации контактов, обмена глубокой аналитикой, проведения совместных исследований и выработки точных рекомендаций по развитию двусторонних отношений.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

У наших узбекских коллег есть такой формат, как передовые группы аналитические, которые приезжают перед визитом Президента. И вот перед визитом Шавката Миромоновича была такая аналитическая группа. Она приехала сюда, и об этом Президент Узбекистана говорил в заключительной речи своей, что было экспертно-аналитическое взаимодействие. Они приезжали и спрашивали, что мы будем делать дальше. Понятно, что есть какой-то объем договоренностей, который подписывают на этой встрече, в рамках этого визита, а дальше? И мы обсуждали с ними те возможности, которые могут возникнуть или возникнут в наших отношениях в будущем через какой-то период. То есть пытались заглянуть за горизонт.

Взаимный интерес Минска и Ташкента сегодня охватывает практически все ключевые сферы. В пакете подписанных документов – конкретные соглашения в области лесного и сельского хозяйства, социальной защиты населения, регулирования трудовой миграции, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За каждым из этих решений стоят не формальные договоренности, а практические механизмы совместной работы, которые открывают новые возможности для реализации крупных проектов, обмена технологиями и укрепления долгосрочного партнерства.