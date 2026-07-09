Рыженков: парадигма отношений Беларуси и Узбекистана кардинально поменялась за последние годы

Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным итогом встречи стало подписание, по сути, исторического документа – Декларации об установлении стратегического партнерства. Это позволит вывести архитектуру сотрудничества Минска и Ташкента на качественно иной уровень.