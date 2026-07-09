Рыженков: парадигма отношений Беларуси и Узбекистана кардинально поменялась за последние годы

Беларусь и Узбекистан открывают новый этап двусторонних отношений. Во Дворце Независимости состоялись переговоры лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главным итогом встречи стало подписание, по сути, исторического документа – Декларации об установлении стратегического партнерства. Это позволит вывести архитектуру сотрудничества Минска и Ташкента на качественно иной уровень.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
В основе текущей динамики наших хороших отношений находятся личностные, очень искренние и очень доверительные отношения лидеров наших государств. Наверное, это и есть залог того, что за последние 5-7 лет кардинально поменялась вся парадигма наших отношений. Торговый оборот растет темпами невероятными.
Нас очень радует, что в основе наших торгово-экономических отношений не просто простая торговля, а реализация совместных проектов: промышленной кооперации, производства совместного продукта, поставок каких-то полуфабрикатов с их доработкой и дальнейшим экспортом в страны региона.
Александр Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана.